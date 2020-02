Empate del Betis ante el Eibar pese al gol de Fekir (1-1)

No pudo pasar del empate el Real Betis Balompié en su partido contra la SD Eibar. El equipo verdiblanco se adelantaba pronto con un golazo de Fekir, pero veía como Orellana empataba poco después tras un penalti infantil. El equipo lo intentó hasta el final y tuvo varias ocasiones para llevarse los tres puntos, pero la falta de acierto fue clave.

Llegaba el Betis a Ipurua con el objetivo de reencontrarse con la senda de la victoria «tras el VARapalo de la semana pasada en Getafe», señalan desde el club. Tres novedades presentaba el equipo en el once con respeto al anterior partido, con las entradas de Emerson, Aleñá y Borja Iglesias. Salía con fuerza el Eibar, que tenía un par de acercamientos nada más comenzar, aunque la primera ocasión era para Marc Bartra, que mandaba arriba su disparo desde fuera del área. Era el aviso del gol que abría el marcador, que llegaba con un fantástico disparo de Fekir desde el balcón del área.

Apenas cinco minutos después, muy cerca estaba Álex Moreno de anotar el segundo tras un gran control, pero no era capaz de enviar su remate entre los tres palos. Justo al cuarto de hora de juego, Edgar cometía penalti sobre Inui y Orellana no fallaba desde los once metros. El gol de los locales parecía frenar el mayor control que el Betis había mostrado hasta el empate. Enrich tenía opción de anotar el segundo pero no conectaba un buen remate. Conseguía poco a poco mejorar el conjunto verdiblanco y los últimos minutos de la primera parte eran de mucha igualdad.

La segunda mitad daba comienzo sin cambios en ninguno de los equipos. Tenía, a los cinco minutos del inicio, una inmejorable el Eibar para adelantarse en el marcador, pero Pedro León no remataba con todo a favor. El Betis empezaba a tener más el balón y a rondar el área rival. Tras una buena jugada, Borja Iglesias remataba con la izquierda pero Dmitrovic rechazaba. Conseguía anotar el delantero gallego un minuto después, pero la revisión del VAR anulaba el gol por fuera de juego. Seguía atacando el Betis y Dmitrovic realizaba un paradón a remate de Canales.

Dos minutos después de ingresar en el terreno de juego, Loren conectaba una volea que se marchaba cerca del marco. Joel salvaba al Betis en una contra, la principal arma del equipo armero en este punto. Doble intervención del cancerbero bético. Se llegaba a los minutos finales con mucha tensión e igualdad sobre el césped. Dmitrovic evitaba el tanto de Fekir tras una buena jugada personal del francés. Tello tenía la mejor de toda la segunda mitad, plantándose solo frente a Dmitrovic pero mandaba fuera su remate.