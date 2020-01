El Betis cae en Getafe con polémica de por medio (1-0)

Tres días después de la eliminación en la Copa del Rey a manos del Rayo Vallecano, regresaba el Real Betis a la comunidad de Madrid con el firme propósito de ampliar la buena dinámica de resultados en LaLiga para seguir acercándose a los puestos europeos. Enfrente, el Getafe CF, un rival que situado en la sexta posición de la tabla clasificatoria, delimitaba la zona con derecho a pasaporte continental para la próxima campaña.

Así las cosas, sabedor de que una victoria en el Coliseum Alfonso Pérez serviría como bálsamo y alimentaría las aspiraciones verdiblancas en el torneo doméstico tras el luto copero, se presentaba el cuadro de Rubi con las novedades de Barragán, Fekir y Loren en el once inicial. El internacional francés y el atacante suplían como titulares a Aleñá y Borja Iglesias respectivamente, mientras que el ’19’ era de la partida en detrimento de Emerson, quien cumplía ciclo de cartulinas amarillas.

Un combate de estilos muy contrapuestos como se constató en la primera mitad del encuentro. Los béticos abogaban por una idea de fútbol más elaborado, mientras que los pupilos de Bordalás apostaban por una identidad más conservadora. Ello provocó que los heliopolitanos se hicieran dueños del esférico ante un adversario que buscaba el orden y la solidez en todas sus líneas. Conscientes de que para romper ese entramado defensivo era necesario hacerlo desgastando con circulaciones rápidas, el Real Betis entendió a la perfección el guion que requería la contienda. Gracias a esa insistencia con el balón y al dominio del contragolpe, los verdiblancos empezaron a acumular ocasiones (muy) claras sobre el marco guarnecido por David Soria.

La falta de acierto en la ejecución de estas opciones fue la única causa de que el resultado al descanso se mantuviese inmóvil. Superiores a un Getafe CF irreconocible por los méritos de los visitantes, los de la Palmera estaban más cómodos sobre el tapete. Enumeremos. Fekir dio el primer aviso con un disparo desde la frontal del área que se marchó desviado. Ocho minutos más tarde, cuando se acariciaba el cuarto de hora, Sergio Canales se plantó en el área enemiga tras un contraataque precioso fabricado por el Betis a continuación de un saque de esquina en contra. Sin embargo, el remate del ’10’ con su pie derecho se estrelló con un David Soria bien colocado en el centro de la portería para tapar cualquier hueco. No obstante, la aproximación más peligrosa llegó cuando una falta lateral botada por Canales fue prolongada por Bartra e impactó en el palo sin que Loren y Mandi pudieran enviarla por milímetros al fondo de la red. Luego, una vaselina de Fekir que se perdió por encima del larguero.

Pero a veces el fútbol es tan caprichoso… Y es que pese a ver que sus recursos quedaban neutralizados por el Real Betis y sentirse bloqueados al no poder desplegar su receta futbolística, también estuvo próximo el Getafe a adelantarse en el luminoso. Un golpe franco en la corona del área pateado con violencia por Damián Suárez y que obligó a Joel Robles a intervenir de una forma providencial. Con la soberbia respuesta del cancerbero madrileño, final del primer acto y a los vestuarios.

Y a partir de ahí, el escándalo. ¿Los motivos? «Sigan, sigan, que diría Prieto Iglesias. Podríamos hablar de todo lo ocurrido en la segunda parte, de cómo se niveló el choqué por culpa de un Getafe que se entonó en la tarea de la presión y provocó que el partido no tuviese un color tan verdiblanco como en la primera mitad. Pero no tiene sentido hablar de eso cuando no te señalan un penalti por una mano flagrante de Ángel dentro del área. No la de Ángel, pero sí la de Álex Moreno minutos después. Ahí sí funcionó el VAR. Qué curioso. Pena máxima que transforma el propio Ángel y tres puntos de oro para el Getafe en la lucha por Europa. Un capítulo más de #LaDobleVARaDeMedir», han señalado desde el club verdiblanco.