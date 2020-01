Empate del Betis ante el Alavés (1-1)

El Real Betis Balompié ha empatado (1-1) este domingo en su visita al estadio de Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés.

Se adelantaron en el marcador los locales con un gol de Aleix Vidal al cuarto de hora de juego pero Emerson, en el 54′, puso las tablas definitivas para los verdiblancos, que terminaron en el encuentro con un jugador menos por la expulsión de Feddal. Al filo del descanso, Pacheco detuvo un lanzamiento de penalti a Joaquín.

En el primer partido del año, le tocaba al Betis visitar Mendizorroza con el objetivo de sumar los tres puntos. Para tratar de conseguirlo, Rubi elegía prácticamente el mismo once que cerró el año anterior ante el Atlético de Madrid, con el único cambio de Borja Iglesias por Loren. La primera ocasión del partido tardaba poco en llegar, apenas cuatro minutos, en un balón largo que ganaba Borja Iglesias, pero el delantero mandaba alto su remate.

Pese al inicio de alta presión de los locales, el Betis iba ganando metros y comenzaba a jugar más en campo rival. Fruto de ello, tenía la siguiente Fekir con un disparo cruzado que se iba desviado. Sin embargo, en su primer acercamiento, el Alavés marcaba por medio de Aleix Vidal. El Betis sufría el golpe y pasaba unos minutos en los que lo pasaba mal. Un remate de Joselu poco después a la salida de un córner se marchaba fuera. El Betis reaccionaba por momentos y en el tramo final de la primera parte parecía encontrar de nuevo presencia cerca del área rival.

Fekir lo probaba con la derecha desde dentro del área pero no encontraba puerta. La mejor llegaba de nuevo por medio del francés, que se metía en el área y buscaba el palo con la izquierda, pero erraba por milímetros. Justo antes del descanso, el colegiado pitaba penalti por derribo a Fekir dentro del área. Joaquín lo tiraba pero Pacheco le adivinaba las intenciones y detenía el lanzamiento.

La segunda mitad se iniciaba sin cambios en ninguno de los equipos. Nada más comenzar, muy cerca estaba de Fekir, muy activo durante el encuentro, de anotar, pero su remate pegaba en el lateral de la red. Un centro de Álex Moreno, dos minutos después, que se envenenaba, casi daba el susto a Pacheco. Joaquín tenía la siguiente, pero de nuevo remataba muy blando sin crear problemas al guardameta rival. Por fin llegaba el tanto para el equipo verdiblanco. Un centro de Fekir encontraba a Emerson en el palo largo y el brasileño cabeceaba al fondo de las mallas.

Quería el Betis más tras el gol y no cejaba en el ataque. El Betis tenía más el balón que si oponente, que aun así tiraba de empuje y también lo intentaba. A trece minutos del final, el árbitro expulsaba a Feddal tras consultar el VAR por una falta en borde del área. Aleix Vidal mandaba la falta por encima del larguero. A diez minutos del final, Aleñá entraba por Fekir, debutando así como jugador verdiblanco. Con las espadas en todo lo alto, y pese a que el Betis contaba con un hombre menos, se llegaba al tramo final del encuentro. No se movía, no obstante, el marcador, y el Betis se volvía a casa con un punto.