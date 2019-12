En vídeo: Así ha sido la lluvia de peluches solidaria en el Benito Villamarín

Lluvia solidaria en el descanso del partido que enfrenta al Real Betis contra el Atlético de Madrid. Miles de aficionados béticos han lanzado sus peluches desde la grada en una acción solidaria del club con motivo de la navidad.

La institución verdiblanca vuelve ha vuelto a repetir este acontecimiento que ya se realizó el año pasado en el descanso del partido ante la SD Eibar.

El peluche debía cumplir con las siguientes características: no debe tener ningún tipo de batería ni pilas en su interior, solo puede ser de textura blanda para no dañar a ningún aficionado cuando el peluche sea arrojado al césped. Además, la altura máxima del peluche debe ser de 35 centímetros y su peso no debe sobrepasar los 300 gramos.