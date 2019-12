Lluvia solidaria de peluches este domingo en el Villamarín

Será en el descanso del partido que se disputará el domingo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, este domingo a las 16:00 horas

El Real Betis Balompié a través de su Fundación vuelve a realizar una acción solidaria. El club verdiblanco anima a todos los béticos y personas que asistan el domingo al partido, que se disputará entre el primer equipo y el Atlético de Madrid, a que traigan consigo un peluche.

La institución verdiblanca vuelve a repetir este acontecimiento que ya se realizó el año pasado en el descanso del partido ante la SD Eibar. Una lluvia de juguetes en la que se recogió 16.000 peluches para los niños más desfavorecidos.

El peluche debe cumplir con las siguientes características: no debe tener ningún tipo de batería ni pilas en su interior, solo puede ser de textura blanda para no dañar a ningún aficionado cuando el peluche sea arrojado al césped. Además, la altura máxima del peluche debe ser de 35 centímetros y su peso no debe sobrepasar los 300 gramos.

La lluvia de peluches se realizará una vez que el árbitro pite el descanso del encuentro y el speaker realice una cuenta atrás. El club verdiblanco y su Fundación vuelven a mostrar su firme compromiso social con esta convocatoria que pretende que ningún niño se quede sin juguete estas navidades.