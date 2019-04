El Betis cae goleado frente al Levante y peligra Setién (4-0)

El Real Betis Balompié cayó goleado ante el Levante UD en una pésima actuación del equipo. El conjunto local fue muy superior en todos los aspectos. El Betis apenas creo alguna jugada de peligro.

Ocasión para el equipo de redimirse en el Ciutat de Valencia, lugar donde el rival también necesitaba la victoria. Para tratar de llevarse los tres puntos a Sevilla, Setién introducía un once con las novedades de Emerson, Sidnei, Canales, Sergio León y Loren. Cambiaba el sistema para formar con dos puntas. Mal comienzo del equipo, que tardaba tan solo ocho minutos en encajar gol. Campaña, completamente libre de marca, entraba solo en el segundo palo para empujar dentro un centro lateral. Tras el gol, volvía a tener un par de acercamientos el Levante, ambos por su banda derecha de ataque, aunque sin consecuencias.

Trataba de meterse el Betis en el partido, que poco a poco empezaba a controlar el balón, pero sin la profundidad suficiente como para inquietar al rival. El Levante también quería atacar, aunque de forma más directa aprovechando pérdidas del equipo verdiblanco. Así, estaba muy cerca de anotar Jason, pero Mandi le quitaba el gol en el último segundo, mandando a córner. En ese saque de esquina, Campaña ponía el balón cerrado al primer palo, donde Loren tocaba ligeramente y el esférico pegaba en la cara de Pau y entraba en la portería.

Anotaba el tercero el Levante poco después, pero el gol era anulado por fuera de juego. El Betis sufría atrás muchísimo, mientras que el equipo local cada vez estaba más cómodo en el campo. La primera del Betis con cierto peligro llegaba cerca del minuto 40, con un disparo de Sergio León que se iba bastante desviado. Misma suerte corría Loren dos minutos después, mandando muy arriba su disparo.

La segunda mitad se iniciaba con un cambio en el Real Betis, con Joaquín entrando por Emerson. Parecía pasar a formar con defensa de cuatro el equipo. El guion no parecía cambiar. El Levante esperaba ordenado en defensa a un Betis espeso y trataba de salir rápido a la contra si el equipo de Heliópolis perdía el balón. Así, tras un enorme error en el centro del campo, Morales salía ala contra y era derribado por Guardado dentro del área. El colegiado no pitaba penalti inicialmente, pero revisaba la jugada tras ser avisado por el VAR y cambiaba su decisión. El capitán levantinista no fallaba desde los once metros.

Con media hora aún por jugarse, no transmitía el Betis sensaciones de mejora. A quince del final, el juego era lento y estático. Así hasta que el Levante, a diez del final anotaba el cuarto tras el saque de una falta. El era revisado por el VAR y por el propio colegiado, pero acababa subiendo al marcador. El Betis tenía un par de acercamientos en los minutos finales.