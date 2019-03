El Betis rescata un punto de Vallecas (1-1)

Tras dos semanas de parón liguero a causa de los compromisos internacionales, se presentaba este mediodía el Real Betis en Vallecas con el firme propósito de arrancar una victoria del barrio madrileño y seguir instalado en la lucha europea. Los verdiblancos, que ya conocían los resultados a su favor que se habían dado el sábado con las derrotas de Getafe y Alavés, visitaban a un Rayo Vallecano de estreno, ya que Paco Jémez dirigía su primer encuentro en el banquillo local.

Para conseguir el tercer triunfo consecutivo a domicilio, Quique Setién presentaba un once inicial donde el brasileño Emerson era la principal novedad. Cambios más radicales en el cuadro franrirrojo, que empleaba un sistema con tres centrales a diferencia del dibujo con tres zagueros usado hasta la fecha con Míchel al mando de la nave madrileña. Un Rayo Vallecano necesitado de un triunfo urgente para reflotar sus aspiraciones de permanencia en la máxima categoría que dotó al duelo de una gran intensidad en la primera parte. De dominio alterno y marcado por las imprecisiones, el primer periodo fue una batalla sin dueño por el control de la pelota, prevaleciendo la presión y el empuje sobre el acierto y el orden a la hora de disponer jugadas ofensivas.

Cuando aún no se había consumido el minuto uno de la contienda, el bloque madrileño protagonizó el primer aviso, un centro lateral desde la banda izquierda que no alcanzó a rematar Medrán. Tan solo siete minutos después, El Rayo Vallecano acarició el tanto inaugural, pero se encontró ante la figura de un Pau López que desbarató el doble acercamiento, el primero en las botas de Álex Moreno y el segundo en la cabeza de Raúl de Tomás. Precisamente el atacante rayista, máximo goleador de los suyos en el torneo doméstico, fue el encargado de romper el equilibrio en el marcador. Una galopada eléctrica de Bebé por el costado izquierdo fue remachada por Raúl de Tomás al fondo de la red, conectando con un toque sutil en el segundo palo el exquisito servicio de su compañero. Una diana que no pudo ser contrarrestada por el Real Betis, con tímidos acercamientos en la primera fase del choque. Un remate de Emerson dentro del área grande desviado a córner y una falta lanzada por Canales desde la frontal del área que se estrelló en la barrera fueron las aproximaciones más destacadas de los verdiblancos antes de marcharse al descanso con el tanteo en contra.

En su tramo inicial, la segunda mitad continuó por el mismo camino. El Rayo Vallecano apretaba muy arriba, intensificando su energía a la hora de robar con rapidez el balón y agobiando a un Betis que tenía dificultades para sacar con limpieza el esférico desde su meta. Fruto de esa asfixia, un cabezazo de Raúl de Tomás y un disparo lejano de Medrán buscaron desajustar a los heliopolitanos y ampliar la diferencia al regreso de los vestuarios.

Y aparecieron las paradojas de fútbol y su componente psicológico. El equipo de Jémez, mejor en el primer acto y más entonado el arranque de la segunda parte, tuvo la sentencia en un disparo cruzado de Raúl de Tomás en las inmediaciones de Pau López que se marchó fuera cuando los de Vallecas ya cantaban gol. A partir de ahí, el ímpetu de los locales se desmoronó, propiciando que el Real Betis se asomara gradualmente a las inmediaciones de la portería defendida por Dimitrievski. En una combinación próxima a la corona del área llegó el empate. Diagonal de Canales, que se asocia con William Carvalho y apertura para Tello. La internada del catalán se transformó en gol después de que su chut con rosca tocase en Tito. Dos minutos más tarde, el mismo protagonista gozó de una excelente acción a balón parado. Una peligrosa falta en zona central que acabó por encima del larguero. Si bien es cierto que el Rayo Vallecano había bajado las revoluciones, aún tenía cosas que decir en la contienda. Un testarazo de Comesaña a la salida de un córner que no encontraba portería o un remate defectuoso de Bebé con el que prácticamente iba a finalizar el partido. Antes de eso, Sergio Canales tuvo una ocasión inmejorable para traer los tres puntos hacia Sevilla, pero su lanzamiento de falta impactó en la barrera.

Así las cosas, un punto para el Real Betis en la primera de las diez finales que le restan para lograr un billete europeo para la próxima temporada. Una unidad que sumar al casillero en un día donde los verdiblancos no estuvieron muy lúcidos y se vieron superados por el Rayo Vallecano en gran parte del encuentro.