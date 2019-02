El Betis recibe una inyección de moral (0-2)

El Real Betis Balompié volvió a encontrarse con la victoria hoy ante el Real Valladolid. El equipo se puso el traje de faena y trabajó muy duro para hacerse con los tres puntos. Los goles llegaron en los instantes finales de cada parte. Primero, con un gol espectacular de Mandi. A cuatro minutos del final, Joaquín rubricaba el marcador.

Volvía el equipo a LaLiga con la misión de retornar a la senda de la victoria. Para conseguirlo, Setién alineaba un once con bastantes rotaciones con respecto al que jugase de inicio el pasado jueves, con tan solo tres jugadores repitiendo titularidad. Inicio que discurría bajo control blanquivioleta, teniendo el balón en exclusiva en los primeros minutos los hombres de Sergio González. Tardaba unos minutos en meterse en la dinámica del juego el Betis, pero lo hacía y se acercaba al área rival.

Era para los locales la primera ocasión del partido, justo al cuarto de hora, con un disparo de Míchel que se iba bastante desviado. El balón estaba más tiempo en la mitad verdiblanca del terreno de juego. Poco ritmo en general en el partido, con cada vez más interrupciones. Una entrada fortísima de Calero sobre Lainez la dejaba pasar el colegiado sin tarjeta. Caía lesionado Antonio Barragán y se veía obligado a abandonar el terreno de juego, siendo sustituido por Guardado.

La siguiente ocasión del encuentro, el primer disparo a puerta, llegaba por medio de Plano, aunque Pau López, bien situado, atajaba la pelota. La primera del Real Betis, y la más clara del partido hasta el momento, era un disparo ajustado de Lainez desde la frontal al que Masip respondía con una buena estirada. La respuesta del Valladolid no se hacía esperar y Javi García aparecía para blocar un remate cercano de Guardiola. Estaba terminando la primera mitad el equipo verdiblanco con más presencia cerca del área rival.

De hecho, en el alargue del primer tiempo, Canales metía un centro al palo largo, donde Feddal le ganaba la partida a Masip y cabeceaba hacia el corazón del área, donde Mandi se elevaba y conectaba una chilena que superaba a la defensa y se colaba en la portería.

Realizaba una sustitución al descanso el Real Betis, dando entrada a Joaquín por Lainez. El joven mexicano parecía resentirse de la durísima entrada sufrida en la primera parte. Trataba de apretar algo más el equipo local en la reanudación. Una falta directa chutada por Verde era la primera de esta segunda mitad, marchándose alta la pelota del italiano. El impulso de los vallisoletanos ponía en ciertos aprietos a los de Setién, que buscaban el balón para rebajar el ritmo del partido. Pau metía una mano espectacular a un remate de cabeza de Guardiola a la salida de un córner.

Acoso blanquivioleta durante varios minutos ante un Betis que trataba de no perder el sitio. Aguantaba el equipo y buscaba la contra. En un córner, Calero remataba desviado pero no demasiado lejos del poste. Tenía una muy buena Joaquín tras un gran centro de Francis, pero no era capaz el capitán un remate de cabeza estando solo. Muy cerca estaba Canales de marcar con una falta lejana que se perdía rozando la base del palo del arco de Masip.

Lo intentaban los locales con más intención que acierto, pero, no obstante, el Betis se veía obligado a defenderse. Pero cuando Canales aparece, el fútbol sonría. El cántabro protegía con el cuerpo un balón largo. Se iba de sus marcadores en velocidad y dejaba un pase de la muerte que Joaquín no marraba. Así, el equipo se traía de Pucela tres fantásticos puntos.