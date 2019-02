El Betis reacciona y consigue un meritorio empate (3-3)

El Real Betis Balompié consiguió hoy en Francia un sufrido empate que puede ser positivo para la vuelta teniendo en cuenta las circunstancias del partido. El equipo comenzó muy mal el encuentro y encajó dos goles en los primero diez minutos. Los verdiblancos mejoraron a lo largo de la primera parte y redujeron distancias con un tanto de Lo Celso. Sin embargo, justo antes del descanso, el asistente del colegiado se inventaba un penalti que Ben Arfa anotaba. En el segundo tiempo, el conjunto de las Trece Barras arrolló a su rival y Sidnei, primero, y Lainez justo al final, empataban la contienda. El mexicano se estrenaba además como goleador en el equipo.

Llegaba el equipo a Rennes, la capital de la Bretaña francesa para el primero de los dos choques de la ronda de dieciseisavos de final. Antes del pitido inicial, se guardaba un minuto de aplausos (que no de silencio) en memoria de Emiliano Sala. Para tratar de conseguir un resultado positivo, Quique Setién elegía un once en el que Joaquín actuaba de carrilero derecho, como ya hiciese en el partido de Copa del Rey ante el Valencia. No podía comenzar de peor manera el partido para el equipo, ya que el Stade Rennais se adelantaba al minuto de juego. Honou aprovechaba un centro raso para empujar a puerta vacía.

Trataba el equipo de rehacerse tras el mal inicio y buscaba el esférico, aunque el rival creaba mucho peligro con su velocidad en los contragolpes. Así, Sidnei derribaba a Sarr cerca del área y la falta la lanzaba Grenier con potencia, estrellando el balón en el larguero tras tocar Joel con los dedos. En ese saque de esquina, marcaba el segundo el equipo galo tras un mal despeje que terminaba con gol en propia puerta de Javi García. Sufría muchísimo el Betis, que se acercaba al área rival con intención pero sin encontrar puerta. Por su parte, cada vez que el rival se acercaba, muy veloz, al área verdiblanca, creaba mucha inquietud.

Buscaba rebajar el ritmo del encuentro el Betis, ya que no le favorecía en absoluto la dinámica que había tomado desde el arranque. Daba así un paso atrás el equipo local, centrándose en la defensa y la contra. Para más inri, pasado el ecuador del primer tiempo, Junior caía lesionado tras un choque. El canterano tenía que retirarse en camilla. Diego Lainez entraba en su lugar. Poco después, tenía la primera el Betis con un pase filtrado de Lo Celso hacia Loren, pero el portero desbarataba la ocasión. Un minuto después, si conseguía recortar distancias el equipo. Tras un robo de balón, Loren recibía en la frontal y asistía a Lo Celso que, resbalándose, batía a Koubek.

El equipo había mejora ostensiblemente y ahora tenía el balón con más criterio. Estaba muy cerca de empatar el equipo tras un nuevo robo en medio campo. Lo Celso cedía a Canales que cruzaba en exceso su remate. Un par de minutos después, era Lainez el que lo intentaba tras una buena combinación, pero Koubek atrapaba en dos tiempos su remate. Cada vez era mayor la presencia del equipo en el área rival y llegaba una nueva oportunidad antes del descanso. Loren recibía un balón en profundidad y remataba con la izquierda, pero el portero mandaba a córner.

Sin embargo, un minuto antes del final de la primera parte, el colegiado, a instancias de su asistente, pitaba penalti a favor de los locales. No parecía haber absolutamente nada en la entrada de Guardado. Ben Arfa lanzaba y anotaba engañando a Joel Robles.

Al poco de comenzar la segunda mitad, la cual arrancaba sin cambios, Mandi cabeceaba a las manos de Koubek un córner botado por Joaquín. Había salido el Betis a atacar más y a los cinco minutos de la reanudación, muy cerca estaba de anotar. Gran pase de Sidnei a la espalda de la defensa donde Canales trazaba una diagonal, controlaba con el pecho y soltaba un zapatazo que se estrellaba en el poste. Monopolizaba el juego en esta segunda mitad el Real Betis, que buscaba sin descanso recortar distancias en el marcador.

Pese a que el Stade Rennais se enfocaba en defender, creaba peligro cuando conseguía acercarse al área bética. Joel tenía que meter una gran mano a tiro de Niang. Poco después, seguía el colegiado ayudando a los locales, cuando André entraba con dureza sobre Lainez, estando ya amonestado. El árbitro pitaba falta pero no sacaba lo que era una clara tarjeta amarilla. Sin embargo, esa falta la botaba Joaquín de maravilla al segundo palo, encontrando allí a Sidnei, que batía al portero con un cabezazo picado.

Tras el tanto, el Real Betis seguía buscando atacar para igualar el partido. Lo intentaba Canales con un disparo raso tras una buena jugada grupal. La siguiente era para Lo Celso, que mandaba arriba su remate. Se empezaban a agotar los minutos y el equipo tenía a su rival completamente bajo asedio. Aun así, los bretones se defendían ordenadamente y el Betis no conseguía abrir espacios claros. Tenía una cerca del final Niang en una jugada aislada, pero su remate se iba cruzado en exceso.

Cuando justo se cumplía el tiempo reglamentario, Lainez cazaba un rechace dentro del área y enganchaba un disparo cruzado que se colaba por el palo largo. Fantástico remate del mexicano para estrenarse como verdiblanco. Poco más sucedió y el Real Betis saca un empate pese a las adversidades.