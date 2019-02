El Betis pierde ante el Leganés (3-0)

El Real Betis Balompié jugó uno de sus peores partidos de la temporada en Leganés. El equipo fue superado en todo momento por el rival y no dio sensación de peligro en ningún compás del partido. El delantero del CD Leganés En-Nesyri marcó los tres goles del encuentro.

Tras la Copa del Rey, el equipo volvía a la competición liguera y lo hacía en Butarque, estadio donde no se había conseguido aún la victoria en la máxima división. Para tratar de hacerlo, Quique Setién introducía un once con muchos cambios con respecto al del pasado jueves, destacando la primera titularidad de Jesé como futbolista verdiblanco. No habían pasado ni 10 segundos del partido y el Leganés tenía su primer acercamiento. Balón en largo desde el saque inicial y En-Nesyri controlaba y remataba, mandando el balón fuera.

El equipo local había salido en tromba al partido y En-Nesyri tenía una nueva ocasión en el segundo minuto, cruzando en exceso un remate en posición muy ventajosa. Presión, además muy adelantada de los de pepineros, tratando de apretar la salida de balón del Betis. Tras el vertiginoso inicio, el equipo verdiblanco, hoy de verde oscuro, buscaba rebajar el ritmo a través de la posesión, y tenía también algunas aproximaciones. Pese a ello, tenía otra aún mejor el Leganés en una pérdida de Feddal que Óscar mandaba alto. Respondía Jesé en una buena acción individual que Cuéllar atajaba sin complicaciones.

Pasado el primer cuarto de hora, el Real Betis había conseguido tener algo más el balón y bajar las revoluciones del partido, pero seguía mandando el Leganés. Que hacía que se jugase más tiempo en la mitad verdiblanca del campo. En-Nesyri tenía una nueva ocasión de cabeza, solo, dentro del área, pero cruzaba en exceso su remate. Si acertaba el delantero marroquí a la siguiente, un minuto después. En la salida de un córner, controlaba completamente solo en el segundo palo y remataba dentro con algo de suerte.

No estaba nada bien el equipo en lo que se llevaba de jugado de partido. Tenía otra ocasión más el Leganés, muy superior hasta el momento. Así, de manera lógica a lo que se estaba viendo, llegaba el segundo de En-Nesyri, que remataba a placer un centro raso de Óscar. Lo pero era que estaba mucho más cerca el tercero del equipo madrileño que cualquier tiro a puerta del Betis. El equipo no creaba ninguna sensación de peligro.

Se daba inicio a la segunda parte y el Betis metía un cambio, dando entrada a Lainez por Feddal. No iniciaba mucho mejor el equipo verdiblanco tras el descanso. Cada pérdida de balón era una ocasión clara para el Leganés, independientemente de dónde se produjese esa pérdida. Así tenía la primera el equipo ocal, una jugada en la que acababa rematando Silva a las manos de Pau López.

El partido tenía mucho menos ritmo en la segunda mitad. El Leganés estaba cómodo con la ventaja y ahora se centraba en aguantar y buscar la contra con la velocidad de En-Nesyri y Braithwaite. El Betis tenía el balón, pero no creaba ocasiones de peligro. Así llegaba el tercero de En-Nesyri, el tercero del Leganés. Balón largo y el delantero se plantaba en el área y batía a Pau López de disparo ajustado. Realizaba entonces dos cambios al mismo tiempo el equipo, dando entrada a Guardado y Loren por Lo Celso y Jesé.

Se llegaba al último cuarto de hora y no parecía que fuese a cambiar mucho el guion del partido. Para empeorar las cosas, el equipo se quedaba con diez jugadores por roja directa a Javi García por una fea entrada. Nada más pasó y se acababa un partido en el que el Real Betis ofreció muy mala imagen.