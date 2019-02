El Betis alarga la fiesta en el Villamarín (1-0)

El Real Betis Balompié sumó esta tarde tres puntos maravillosos ante el Club Atlético de Madrid. En un partido de altísima intensidad, como siempre suelen ser los duelos frente a los colchoneros, el equipo compitió de maravilla y supo administrar la ventaja que Sergio Canales daba en el minuto 64 desde el punto de penalti. Los jugadores trabajaron y lucharon sin descanso hasta el final.

El equipo recibía a uno de los equipos más solidos del campeonato. Para tratar de doblegar a los de Simeone, Setién introducía un once en el que destacaba la presencia de Kaptoum y Sergio León. A los dos minutos de comenzar casi se adelantaba el Real Betis si no hubiese sido por una parada increíble de Oblak. Remate de cabeza de Feddal a un córner botado por Canales, pero el guardameta esloveno volaba para meter la mano junto al palo. Inicio vertiginoso del encuentro no solo por la primera ocasión, sino también por el ritmo que tomaba el choque.

El equipo visitante había salido a tratar de imponer la elevada presión e intensidad que siempre despliega. El Betis, por su parte, quería hacerse con el balón pese a la fuerte oposición. La primera para los colchoneros ocurría en el minuto 9, con una contra montada entre Griezmann y Morata que el delantero español terminaba rematando a las manos de Pau López. Paso a paso, parecía que la intensidad del Atlético cobraba sus frutos y se hacía con el control del juego durante unos minutos, aunque el partido estaba muy abierto y con opciones para ambas escuadres, pero sin ocasiones claras.

El Betis había, pasado el ecuador de la primera mitad, recuperado la posesión y ahora trataba de encontrar el hueco entre la tupida trama defensiva del rival. Lo conseguía en ocasiones, aunque no con la suficiente claridad como para inquietar a Oblak. Fuerzas muy igualas a cinco minutos del final de la primera mitad, aunque el balón era ahora del Betis durante la mayor parte del tiempo.

La segunda parte se iniciaba con un cambio en el equipo colchonero, con Filipe Luis reemplazando a Arias. El primer acercamiento era para el conjunto visitante, con un centro de Juanfran que Griezmann cabeceaba muy desviado. El francés tenía la siguiente tras una pérdida del Betis en la construcción, pero su remate desde la frontal se iba fuera. La primera del segundo periodo para los verdiblancos era para Canales, que lo buscaba con un tiro raso desde la frontal que atajaba Oblak.

Pese al impulso inicial del Atlético, el Betis se rehacía y volvía a buscar el balón. En el minuto 63, el colegiado pitaba penalti por clara mano dentro del área colchonera. Canales ponía el balón en el punto de penalti, tomaba carrera y batía a Oblak con disparo ajustado. Por poco no empataba el Atlético un par de minutos después con un disparo con rosca de Griezmann que impactaba en el palo. Daba un pase adelante el equipo visitante tras el gol, obligando al Betis a replegarse algo más cerca de su área.

Aun así, el equipo no le perdía la cara al encuentro y tenía una ocasión tras una gran jugada del equipo. Barragán recibía dentro del área y chutaba, pero mandaba alto su remate. Poco después era Guardado el que buscaba la escuadra de Oblak tras una gran jugada de Kaptoum, pero se le iba fuera por poco. El Atlético de Madrid apretaba en busca del empate, mientras que el Betis se centraba en defender su ventaja.

Minutos finales de alta tensión en Heliópolis. La grada apretaba cuando el rival tenía el balón y alentaba a los suyos sin descanso. El asedio del oponente era evidente y, aunque el Betis trataba de bajar el ritmo de juego, no lo conseguía. Por fin se llegaba al final y el Real Betis sumaba tres grandes puntos.