Remontada casi culminada (2-2)

Dos puntos se le escaparon al Real Betis Balompié esta noche en Heliópolis en un partido que se le había puesto muy cuesta arriba desde el principio. El Athletic marcó dos goles en el primer cuarto de hora y el equipo no encontraba el camino. Sin embargo, la expulsión de Susaeta al borde del descanso cambió el curso del encuentro. El equipo mejoró mu8chísimo en la segunda mitad y consiguió igualar la contienda. Lo siguió intentando hasta el final pero no lo consiguió.

Tras el estreno en la Europa League, volvía LaLiga al Benito Villamarín para el segundo de los cuatro partidos que el Betis jugará en apenas diez días. Varios cambios en el once elegido por Quique Setién en comparación al que saltó al césped en El Pireo. Junior y Francis volvían a los laterales, así como Bartra al centro de la defensa y Canales al centro del campo. En punta, Tonny Sanabria. Arrancaba un partido en el que el Athletic planteaba una presión muy alta desde el inicio. Así, apenas seis minutos habían pasado y el equipo visitante se adelantaba por medio Williams, que aprovechaba un balón dejado por Raúl García tras gran parada de Pau para empujarla a la red.

Trataba de responder el Betis tras una buena jugada, pero el centro de Lo Celso buscando a Sanabria lo atrapaba Simón. No estaba cómodo el equipo con el comienzo del partido. Le costaba superar las líneas de presión del rival y no conseguía darle fluidez al juego. En una de estas llegaba el segundo del equipo vasco. Mal pase hacia el centro que cazaba un rival, abría para Raúl García, que chutaba desde fuera del área anotando junto a la base del poste. Trataba de despertar del equipo verdiblanco de la pesadilla del inicio de partido. Llegaba cerca del área en algunas ocasiones, pero faltaba ese pase o desmarque que abriese las líneas del oponente.

Se estiraba en cierta medida el equipo en el tramo final de la primera mitad, con algunos buenos movimientos entre líneas que provocaban que el balón circulase más. Justo antes del descanso, el Athletic se quedaba con un hombre menos cuando Susaeta veía su segunda tarjeta en menos de diez minutos, ambas bien señaladas. Saltaban de nuevo los equipos sin realizar cambios y daba comienzo la segunda mitad. No tardaba el equipo en tener la primera por medio de Junior, que cabeceaba alto un centro de Francis.

Era un aviso a lo que ocurriría poco después. Bartra cazaba un balón lejos de fuera del área y soltaba un soberbio zapatazo que se colaba como un misil junto al palo. El gol espoleaba al equipo hacia arriba, que creía en la remontada. Sin embargo, arriesgaba en algunos movimientos y el Athletic trataba de aprovecharlo a la contra. Movía el banquillo Setién en este momento, tratando de dar un aire diferente al equipo, con algo más de verticalidad. Así, conseguía igualar la contienda el Real Betis. Gran balón de Bartra hacia la izquierda, donde aparecía Cristian Tello. El extremo catalán amagaba y asistía a Canales, que controlaba y batía por bajo a Unai.

Tres minutos después, casi marcaba Loren tras una jugada de Canales, pero el portero rival abortaba con el pie. Se lanzaba arriba el equipo de las Trece Barras y tenía otra muy buena. Tello metía el centro y Sanabria remataba en escorzo, pegando el balón en el lateral de la red. Seguía apretando el Betis, consciente de que el tiempo se agotaba pero que estaba también en su mejor momento del encuentro. El dominio del balón era total y el Athletic aguardaba encerrado con casi todos sus jugadores.

El equipo visitante intentaba que se jugase lo menos posible, con varias pérdidas de tiempo e interrupciones. Aun así, el Betis no cejaba en su empeño y casi conseguía el tercero Sanabria a centro de Joaquín, pero su cabezazo se iba fuera rozando el palo. Se agotaba el tiempo y continuaba el asedio. El equipo no se contentaba con un punto y la grada empujaba en busca de dar ese poquito extra. No pudo ser y el Betis rescataba un punto.