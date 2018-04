Un final cruel (76-77)

El Real Betis Energía Plus cambió la imagen de anteriores partidos y dio la cara ante Herbalife Gran Canaria, pero acabó cediendo el choque en los compases finales pese a disponer de tres lanzamientos en la posesión final.

Faltó suerte. Es verdad que el Real Betis Energía Plus no supo gestionar ventajas de hasta doce puntos en el tramo final, pero en la última posesión tuvo hasta tres opciones de anotar la canasta definitiva para llevarse el triunfo ante un equipo de playoff como Gran Canaria, pero el balón no quiso entrar.

Al final derrota de las que hacen daño (76-77), pero con otra cara y otro talante, que también es importante teniendo en cuenta que la próxima semana toca viajar a Zaragoza en otra final.

El estreno de Javi Carrasco en el banquillo empezó muy bien. Los verdiblancos arrancaron con mayor energía que su rival, defendiendo fuerte, cerrando el rebote y con un Askia Booker brillante al mando de las operaciones (10-3 en el minuto 5 de partido). Schilb, con un lanzamiento a cinco metros, incluso llegó a poner un +11 en el marcador en el minuto 8 (20-9). Sin embargo, los de Casimiro se metieron en el duelo en el tramo final del primer cuarto (22-19).

El Real Betis Energía Plus mantuvo el mismo nivel de intensidad en defensa en el segundo cuarto. También apareció Golubovic en ataque con siete puntos consecutivos. El equipo estaba muy enchufado y llegó incluso a ponerse de nuevo diez puntos arriba (38-28). Con un esperanzador 43-35 se llegaba al tiempo de descanso.

La dinámica apenas varió en el tercer cuarto. Más bien al contrario. Booker y Ryan Kelly se encontraban y el equipo empezaba a dispararse en el marcador con un +12 muy interesante (49-37). Además, las sensaciones eran buenísimas. Sin embargo, Herbalife Gran Canaria dilapidó la renta local en un visto y no visto con un parcial 0-13. Del 57-47 se pasó al 57-60. Tocaba partido nuevo en el último cuarto.

El choque empezó a moverse en estrechos márgenes. Pudo ganar cualquiera. Booker quería el balón y estaba inspirado. Pero Herbalife Gran Canaria contrarrestaba las canastas del norteamericano -el mejor de los locales con 26 puntos- con un Oliver sensacional. Los verdiblancos llegaron por delante en el marcador a falta de 21 segundos para el final con dos tiros libres de Booker.

Sin embargo, una falta de Anosike sobre Oliver llevó al base visitante a la línea de tiro. Y no falló. La última posesión sería local. La jugada acabó en manos de Booker, que erró sus dos lanzamientos, algo forzados, eso sí. El balón le cayó a Mikel Úriz, que tampoco pudo anotar sobre la bocina con varios jugadores canarios encima. Ahí se escapó un partido con un final cruel y en el que el Real Betis Energía Plus mereció mucha mejor suerte.

Real Betis Energía Plus: Booker (26), Nelson (1), Schilb (13), Ryan Kelly (12), Anosike (4) –cinco inicial-, Úriz (4), Franch (7), Alfonso Sánchez (-), Iván Cruz (-) y Golubovic (9).

Herbalife Gran Canaria: Radicevic (3), Seeley (7), Rabaseda (8), Báez (11), Balvin (2) –cinco inicial-, Oliver (15), Eriksson (8), Mekel (15), Pasecniks (4), Paulí (-), Pablo Aguilar (4) y Fischer (-).

Árbitros: García González, Bultó y Zamorano.

Parciales: 22-19, 21-16, 14-18 y 19-24.

Incidencias: Partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga Endesa disputado en San Pablo ante 3810 espectadores.