Javi Carrasco, nuevo entrenador del Betis Energía Plus

Tras perder tres partidos consecutivos y no poder salir de los puestos de descenso Óscar Quintana ha sido destituido.

El Real Betis Energía Plus ha anunciado la destitución de Óscar Quintana como entrenador jefe de la primera plantilla y el nombramiento de su asistente hasta ahora, Javier Carrasco, como el nuevo técnico hasta el final de la presente temporada. El nuevo preparador de los béticos lleva en la casa bastantes años y ha sido asistente de entrenadores como Joan Plaza, Aíto García Reneses, Luis Casimiro o el propio Óscar Quintana.

Después de iniciar la temporada con Alejandro Martínez, los béticos le dieron las riendas del equipo a Óscar Quintana y se consumó un inicio de 10 derrotas en los 10 primeros encuentros de campaña, siendo 4 de ellas con el técnico cántabro. Cosechó un balance en total de 7 victorias y 14 derrotas que no le ha permitido a los no verdiblancos no solo no salir de los puestos de descenso con un balance total de 7 triunfos y 21 derrotas, sino ser el colista de la competición tras Joventut con el mismo récord, cayendo en los tres últimos encuentros consecutivos.

Javi Carrasco, que empezará a entrenar desde el mismo martes que ha sido anunciado su nuevo puesto en el equipo, es de origen sevillano y aunque en fases de su carrera estuvo como entrenador interino, dos partidos durante la temporada 2014-2015, le llega la oportunidad de coger al Betis Energía Plus como entrenador jefe en 6 jornadas con la salvación todavía en juego.

El nuevo entrenador del Betis Energía Plus ya ha hablado a través de los medios del club:

https://twitter.com/RealBetisEPlus/status/986228009920278528