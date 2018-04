El Betis Energía Plus da la de cal para caer en casa ante UCAM Murcia (87-102)

El conjunto verdiblanco no tuvo opción en ningún momento de partido

El Real Betis Energía Plus cayó en el Municipal de San Pablo ante UCAM Murcia (87-102) en un encuentro que no tuvo opción de ganar en ningún momento debido a que fue sobrepasado en la lucha por el rebote, al tener demasiadas desatenciones al triple y que no llegaron al punto de agresividad que sí tuvieron los visitantes. Es la decimonovena derrota de la temporada para los verdiblancos en lo que va de temporada con tan solo siete victorias.

Más de 4.000 personas se dieron cita en el pabellón sevillano para ver cómo el conjunto entrenado por Óscar Quintana trataba de encadenar tres victorias consecutivas, pero no pudo ser y se atisbó desde el inicio del encuentro. Un parcial 23-28 en el primer cuarto, inexpugnable para los locales, con 6 de 8 en triples y 11 puntos de Vitor Benite pusieron las bases para llevarse el triunfo a tierras murcianas.

Y es que la agresividad interior fue aún mayor ya en el segundo cuarto por parte de los visitantes, con parcial 17-25, llegando ya a 18 rebotes sobre los 8 que llevaban los béticos, siendo 8 de ellos ofensivos para un total de 14 puntos tras segundas oportunidades. Además, dos jugadores pimentoneros ya estaban en dobles dígitos en anotación con 11 puntos de Kevin Tumba y 13 puntos, acompañados de 2 rebotes y 1 asistencia, para Benite que ponían un 40-53 inabarcable para los hombres de Quintana donde solo destacaban los 11 tantos de Ryan Kelly en 15 minutos.

Tras el descanso, y con unos béticos más metidos en el encuentro, trataron de igualar el partido aunque tratándole de dar más ritmo al juego y anotando más puntos, que no parando en defensa a los visitantes. Un aspecto a tener en cuenta porque con un parcial en dicho periodo de 24-30 ya dejaban prácticamente visto para sentencia el partido, ayudados por Clevin Hannah con 20 puntos sin fallo y 5 triples, Augusto Lima saliendo desde el banquillo con 9 puntos y 10 rebotes, y 11 tantos además de 8 rebotes de Avie Soko aportando a los 31 rebotes, 15 ofensivos, que llevaban los murcianos sobre los 14 que llevaban los béticos.

Un tercer cuarto que estuvo marcado por los continuos parones por problemas con la mesa y el marcador del pabellón, además de una falta sobre Askia Booker cuando el equipo de Quintana estaba a punto de bajar la ventaja de los 10 puntos y que levantó la polémica en un pabellón que aunque creían, lo veían más imposible pese a los 14 puntos de Blake Schilb, 12 de Askia Booker.

Ya en el último cuarto aunque el conjunto local comenzó con un parcial 6-0, los de Ibon Navarro supieron mover la bola y seguir dominando bajo el aro para pese a perder el parcial 23-19, hacer valer la renta que consiguieron anteriormente para el 87-102 final. Los murcianos salieron de San Pablo siendo más agresivos dominando el rebote (20-41), propiciando 26 puntos en segundas oportunidades con Augusto Lima en 15 puntos y 13 rebotes, y Ovie Soko llegando a los 19 tantos con 9 rebotes. Ambos acompañando a la perfección al excelso Clevin Hannah que salió con 22 puntos (7 de 9 en tiros de campo y 5 de 5 en triples).

Por parte local, destacan 20 puntos de Blake Schilb, 13 de Ryan Kelly y 11 de Luke Nelson que fue una aportación inútil para el devenir del que ha sido la tercera derrota en los últimos 6 partidos para los verdiblancos. Esta derrota le hace permanecer en la penúltima plaza de la Liga Endesa a una victoria de empatar con San Pablo Burgos que ganó en Fuenlabrada (69-79) antes de la jornada intersemanal. Una fecha que el Betis jugará ante FC Barcelona Lassa antes de recibir el próximo domingo en plena Feria de Abril a los burgaleses.