¿Cómo se ve Andalucía a través de los medios? ¿Qué cuenta Andalucía y qué se cuenta de ella? ¿Desde qué punto geográfico se elabora el discurso mediático que afecta a nuestra comunidad autónoma? ¿Con qué estructura de la comunicación cuenta Andalucía? ¿Cómo se ven reflejados los andaluces en los medios?

Son algunas de las cuestiones que se abordan en el noveno capítulo webserie documental ‘Andalucía 4D’, una producción propia de Sevilla Actualidad y Maravedismo. Bajo el título de ‘Medios y Andalucía’, este nuevo episodio ofrece claves y respuestas a la compleja realidad mediática en la que se trazan los discursos que afectan a Andalucía.

“Los medios andaluces han abdicado, en general, de su responsabilidad de reivindicar Andalucía desde su memoria, desde su historia y desde su identidad”, sostiene el profesor de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez. “Los andaluces no somos como salimos reflejados en la televisión de Andalucía”, añade Enriqueta Vila, ex concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. “Para los otros medios nacionales, simplemente no existimos”.

Un paso más allá va el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez. “La mayoría de las veces, lo que sale de Andalucía en la prensa o en los medios de comunicación nacionales es negativo”.

Este nuevo capítulo de la webserie documental llega después después de exponer argumentos sobre nuestra identidad (capítulos uno y dos), profundizar en el proceso autonómico, el contexto del 4D, en las reivindicaciones del 4D, en cómo se desarrolló la jornada histórica del 4 de diciembre de 1977 y en la trágica muerte de Manuel José García Caparrós.

En cuanto a la estructura de la comunicación, quien fuera concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Mercedes de Pablos, recuerda que “tenemos medios públicos, pero verdaderamente no podemos hablar de un tejido de empresas de comunicación en Andalucía, porque no lo hay”. “Estamos como en los reinos de taifas”, añade José Luis Ortiz Nuevo, fundador de la Bienal de Sevilla. Y es que, “cuando cae el franquismo, no tenemos una prensa andaluza”, explica el profesor de la Universidad de Sevilla Antonio Checa.

Sin embargo, “la prensa en Andalucía fue protagonista de la construcción de la autonomía”, sostiene De Pablos. “Los periodistas formamos parte”. “Existió una rebelión de los periodistas andaluces durante el Trienio democrático andaluz”, confirma Antonio Manuel Rodríguez.

Pero, ¿en qué situación nos encontramos hoy? “Estamos en un momento muy indeciso del Periodismo, pero no sólo en Andalucía”, cree Checa. Así, “hay pocos proyectos profesionales y empresariales que confíen en una prensa andaluza autóctona”, añade Javier Aroca, coordinador del Centro de Estudios Andaluces. “Hemos ido viendo cómo se han ido cerrando redacciones andaluzas”, opina Teresa Rodríguez, parlamentaria andaluza. “No interesa, especialmente, publicar con rigor, con la extensión que merece, con la voluntad de análisis que deben tener los medios de comunicación, sobre la realidad de los andaluces”.

Asimismo, ya puedes disfrutar de la banda sonora de esta producción audiovisual, con sonidos y músicas de la época, como Carlos Cano, Pepe Suero, Jarcha o VinoTinto, entre otras melodías del momento. La tienes disponible en esta playlist en Spotify.