Andalucía resuelve el 100% de los ERTE presentados

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, han ofrecido este lunes una rueda de prensa no presencial tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno.

En ella, Juan Marín ha declarado que el 100% de los ERTE presentados en Andalucía han sido resueltos y ya se han trasladado al SEPE. Sin embargo, Marín reclama más agilización a la hora de abonar las cuotas, ya que según él, «hoy hay trabajadores que se han incorporado y todavía no han cobrado.» Marín tambíen ha criticado que a Andalucía se le trate de una «forma distinta», ya que en Canarias se ha aprobado la ampliación de ERTE. «Exigimos el mismo trato que se le han dado a Canarias para que nuestras empresas puedan ir dejando de agarrarse a ese oxigeno que suponen los ERTE», ha dicho Marín.

Sobre que Málaga y Granada no hayan pasado este lunes a la fase 1, Marín ha afirmado que «Andalucía acepta cualquier decisión siempre que no haya ningún agravio comparativo». Marín ha informado que esta tarde el consejero de salud, Jesús Aguirre, presenterá la petición de revisión de esta decisión del gobierno para que Málaga y Granada puedan pasar a la fase 1 con la mismas condiciones que cualquier provincia de España.

Según Marín, «no hay explicaciones» para que estas provincias no hayan pasado y otras como Vizcaya, sí. «El gobierno andaluz no puede aceptar que Málaga y Granada no hayan podido pasar, cuando solo tres distritos no cumplían las condiciones. No se están haciendo bien las cosas», ha dicho Marín.

Para el vicepresidente de la Junta «esta decisión afecta a todos, sobre todo al turismo que aporta tanto a nuestra comunidad. Se esta jugando con la recuperación económica de una parte importante de Andalucía». Por otro lado, Elías Bendodo, ha afirmado la Junta está «esperando una explicación y rectificación de que criterios se han llevado a cabo para pasar de fase, porque se han usado criterios políticos y no sanitarios».

Bendodo también ha confirmado que se reanudarán los procesos de oposición en Julio y Diciembre de este año, para realizar los exámenes que se han quedado pendientes. Según Bendodo, «todas las oposiciones con más de mil personas la vamos a llevar a cabo en las ocho provincias de Andalucía para evitar desplazamientos». Habrá una distancia de seguridad entre alumnos y en las colas de acceso.