Andalucía activará mañana el ‘Plan 9000’ de contingencia

Juanma Moreno ha comparecido hoy ante los medios para hablar de la evolución de la crisis del coronavirus y las nuevas medidas de endurecimiento del confinamiento, que ha criticado, anunciando un plan especial de contingencia que se aprobará mañana.

El ‘Plan 9000’ se realiza en prevención de la llegada a los 9.000 casos de coronavirus en la Comunidad, e incorporará 7.750 camas de hospital nuevas para atender a pacientes con el virus que requieran de hospitalizacion, tres veces más de las ocupadas por casos de coronavirus a dia de hoy. Se añaden también 130 camas de UCI, cinco veces más de las ahora utilizadas. En caso de llegarse a los 15.000 casos, se tiene preparado el ‘Plan 15000’, para hacer frente a un contagio más amplio.

Sobre el endurecimiento del confinamiento anunciado ayer por Pedro Sánchez y aprobado hoy por el Consejo de Ministros, Juanma Moreno ha criticado la actuación del Gobierno: «puedo estar de acuerdo con el fondo pero no con la forma». El mando único, ha señalado, debe «facilitar y simplificar» y que «mandar no es improvisar». Ha criticado que la medida se haya anunciado con menos de 36 horas de antelación, lo que «puede causar más daño que beneficio» al perjudicar a empresas que no tengan tiempo de guardar maquinaria o prepararse para cumplir la medida. Ha señalado también que esta se haya adoptado y comunicado antes de contar con la opinión de los presidentes autonómicos.

El presidente andaluz ha señalado además que es probable que se alcance en la Comunidad el pico de contagios entre la semana próxima y la siguiente, en unos diez días, y ha aportado datos significativos del estado de la crisis en Andalucía: solo un 3’17% de los fallecimientos en el país son andaluces, mientras que ingresos en UCI representan un 4% mientras que la población andaluza representa hasta un 20% de la española.

«Se nos está escapando información», ha añadido, sin embargo, respecto a la necesidad de test rápidos de coronavirus. Moreno ha señalado que Andalucía no cuenta con estos kits, y que en cuanto a otros materiales sanitarios como mascarillas la Comunidad está consiguiendo su propio material, ya que de las 800.000 mascarillas que el Gobierno anunció han llegado solo 200.000 y tienen menos existencias de batas, mascarillas y otros materiales de las que se requieren semanalmente.

Aun así, ha transmitido un mensaje de ánimo a la población: «ya queda menos para volver a ser esa Andalucía alegre». El presidente ha felicitado la disciplina y la responsabilidad de los andaluces y ha señalado que «lo que estamos haciendo está funcionando», recordando también que desde la Junta han trabajado también con anticipación para vencer la pandemia: un mes antes de que hubiese contagios en la Comunidad ya se trabajaba con un comité de expertos.