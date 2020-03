Las 22 medidas solicitadas por Andalucía al Gobierno central

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha comparecido en rueda de prensa para explicar las medidas acordadas por el Gabinete de Crisis andaluz que se solicitarán al Gobierno central. Marín ha destacado que ya se han trasladado las medias y ha incidido en la necesidad de una implantación rápida para afrontar la crisis sanitarias.

Estas han sido las 22 medidas analizadas por Marín:

1. Flexibilización de la regla de gasto. Si no cambia la regla de gasto no podemos ampliar nuestras capacidades económicas para hacer frente a gastos en esta crisis. Debería considerarse que los gastos públicos vinculados a esta crisis no computasen a efectos de déficit.

2. Flexibilización del objetivo de déficit por previsión de caída de ingresos como consecuencia de la caída de actividad y consumo.

3. Bajada de tipos impositivos directamente vinculados a la actividad productiva.

4. Moratoria Impuesto de Sociedades.

5. Bonificaciones/reducciones cuotas Seguridad Social.

6. Módulos IRPF agricultores.

7. Acciones específicas de mantenimiento del empleo temporal.

8. Programa nueva línea de crédito Reindu (Industria).

9. Regulación de los ERE. Para determinar y aclarar cobertura de los trabajadores en estos casos

10. Información decisiones sobre fondos y ayudas europeas, y participación de las CCAA en las decisiones de reparto que se vayan a adoptar.

11. Petición a Europa de ampliación de plazos para inspecciones de las ayudas de la PAC de FEAGA, tienen que salir a campo.

12. Instrucciones claras sobre cancelaciones en materia del sector turístico.

13. Aplazamiento de pruebas de acceso a la Universidad. (SELECTIVIDAD)

14. Control contingente en los Puestos de Inspección Fronteriza.

15. Declaración de carácter inhábil de 15 días naturales mes de marzo de todos los procedimientos administrativos.

16. Refuerzo de medios 112 y atención de emergencias sanitarias. Apoyo y refuerzo de las donaciones sanguíneas.

17. Traslado y control de residuos transfronterizos.

18. Ampliación de la tasa de reposición de efectivos en la administración.

19. Que el gasto necesario para garantizar la atención sanitaria y la seguridad de la población derivada de esta crisis extraordinaria no compute a efectos de déficit público.

20. Coordinación con las CA de la exportación de los productos agroalimentarios.

21. Atender el previsible descenso de donaciones de sangre. Apoyo y refuerzo de las donaciones.

22. Elaboración de un plan de fronteras ante la probable necesidad de tener que adoptar medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos.