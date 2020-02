Teresa Rodríguez comunicará próximamente que abandonará Podemos Andalucía

Teresa Rodríguez decidirá en horas si se presentará o no a la dirección de Podemos Andalucía. La coordinadora de Podemos Andalucía y líder de Adelante Andalucía, podría reunirse hoy con su ejecutiva para afrontar su futuro.

La dirección actual lleva semanas valorando si presentarse o no a la reelección en la asamblea que se celebrará en el mes de mayo. Esta decisión no supone que vaya a abandonar la política, ya que por ahora, no renunciará a su acta como diputada de Adelante en el Parlamento de Andalucía y a mantener la presidencia del grupo parlamentario.

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, manifestó este pasado martes que Podemos está “en un proceso interno de debate” y “tenemos que respetar sus tiempos”, asegurando que “nosotros queremos en todo momento dar la seguridad de que IU está firmemente convencida de que hay que seguir avanzando en estos procesos de confluencia con Podemos”.

El objetivo del sector anticapitalista es tener una buena sintonía con la dirección entrante en el partido. Entre las razones que empujarían a Teresa Rodríguez a abandonar la formación morada, estarían los continuos desacuerdos con Pablo Iglesias, y que el proyecto político que tanto la ilusionó a ella y a Antonio Maíllo cuando era el coordinador de IU, ha fracasado.

El coordinador general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dio por hecho esta semana la salida del sector anticapitalista de Podemos Andalucía. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que “hay que respetar las decisiones que tome cualquier grupo de personas en un partido político”, en relación con esta posible salida.

Según ha avanzado Publicaciones del Sur, Teresa Rodríguez creará un nuevo partido político con fines estrictamente andaluces para presentarse a las elecciones autonómicas de Andalucía previstas para finales de 2023, rompiendo así definitivamente con Izquierda Unida.

Podemos Andalucía ha pedido en su cuenta de Twitter, respeto ante las informaciones publicadas sin confirmar sobre la continuidad de Teresa Rodríguez en la dirección del partido, aclarando que cualquier información que tengan que dar lo harán a su debido tiempo.