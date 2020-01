Colectivos LGTBI andaluces se querellan contra Vox

La Federación Andaluza de Asociaciones LGBTI, Andalucía Diversidad, ha anunciado que va a querellarse ante los tribunales contra Vox «por haber calumniado» al colectivo. En unas afirmaciones aparecidas en su cuenta oficial de Twitter, Vox declaró en referencia a estos colectivos: “con dinero público promovéis la pederastia”.

En palabras del presidente de Andalucía Diversidad, Antonio Ferre, “es inadmisible lo que está sucediendo y esta ya es la gota que colma el vaso, no vamos a permitir que se nos acuse nada menos que de un delito tan deleznable”. En este sentido, el máximo responsable de la Federación ha señalado que “nos tachan de promover la pederastia tan solo por hacer un trabajo tan necesario como es la educación afectivo sexual entre nuestros adolescentes y jóvenes. Una educación que en otros países es hasta obligatoria, Vox lo quiere tachar de adoctrinamiento y delito, nada más lejos de la realidad. Es totalmente falso y vamos a ir a los tribunales hasta el final”.

Las calumnias a las que se ha referido Ferre están colgadas en la cuenta oficial de Vox de la red social Twitter en las que se dice textualmente “Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia”. A esto, el presidente de la Federación ha manifestado que “los jóvenes y adolescentes tienen el derecho inalienable de recibir una educación igualitaria y democrática, pretenden disfrazar de falsa libertad de los padres la censura al derecho de los hijos a recibir información veraz y necesaria”.

A raíz del anuncio de la puesta en marcha del mal llamado pin parental en la región murciana, tanto Andalucía Diversidad como el Obsevatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, exigen al Gobierno Andaluz que «se comprometa a no tenerlo en su agenda de debate y que por supuesto, no se instaure en nuestros centros educativos, estamos hablando de censurar los derechos de los jóvenes a tener información sobre la realidad que supone la diversidad sexual existente, informarles sobre ello es la manera de normalizar esta realidad”, ha añadido Natalia Ronco, directora del Observatorio, quien ha matizado que “la orientación sexual o la identidad de género no se eligen, es absurdo escuchar que por recibir este tipo de educación complementaria alguien va a cambiar de orientación o identidad, lo que sí hace es que los chicos y chicas del colectivo LGBTI no se sientan rechazados y discriminados, ayudando así a acabar con la lgtbifobia en las aulas y en la sociedad”.