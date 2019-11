Archivada la denuncia del PSOE contra Bendodo por el caso de las vacunas desaparecidas

La Junta Electoral de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por el PSOE contra el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El popular informó tras el pasado Consejo de Gobierno sobre supuestas irregularidades en las vacunas contra la gripe en el anterior Gobierno de la Junta.

La Junta Electoral ha determinado que los hechos que fundamentan la denuncia formulada constituyen «una información de interés público sobre una irregularidad detectada en la cobertura de vacunación frente a la gripe». En la denuncia presentada por el PSOE se reclamaba que Bendodo mostró una información «tendenciosa porque no dijo que se entregaban vacunas a todos los grupos de riesgo que están en los protocolos sanitarios, y que es imposible su ocultación, ya que los centros que dispensan vacunas se suben al programa Diraya obligatoriamente». Así, consideraba que el PP usaba datos y medios para hacer campaña electoral, quebrantando el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Por el contrario, la Junta Electoral estima que el poder público andaluz no ha hecho alusión a «realizaciones o logros obtenidos», justificando que se trata de una información «de relevante interés público.» «Informar sobre las anomalías o irregularidades producidas en la prestación de un servicio público no es resaltar, significar o publicitar un logro o realización obtenido en la gestión de dicho poder público», ha explicado la Junta Electoral. De esta forma, la Junta Electoral considera que los hechos denunciados por el PSOE no vulneran la ley y ha decidido archivar la denuncia.

Las declaraciones de Bendodo

El Gobierno de PP y Ciudadanos volvió a acusar a la anterior Junta socialista de Susana Díaz. El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, denunció que «en la última década se han perdido 1,8 millones de dosis de vacunas de la gripe en Andalucía: se trata de casi dos millones por tanto de ‘dosis fantasma’ que se encuentran en paradero desconocido». Bendodo ha recordado que «un informe de la Inspección de Servicios Sanitarios ha puesto de relieve que los gobiernos anteriores inflaron entre un 9% y un 15% los datos remitidos al Ministerio sobre la tasa de vacunación de la gripe a mayores de 65 años entre 2012 y 2018, además de inflar también la tasa de vacunación de embarazadas y personal sanitario».