Doce referentes andaluzas protagonizan el calendario coeducativo del Instituto Andaluz de la Mujer

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla, Ana González, ha presentado esta mañana el calendario coeducativo ‘Mujeres andaluzas con historia’ para el curso 2019-2020 donde se da visibilidad a mujeres relevantes y referentes de Andalucía. Desde el IAM se ha hecho una selección de 12 mujeres que abarcan distintos ámbitos. El calendario de pared incorpora además un cuadernillo con propuestas de actividades didácticas para el profesorado. En la presentación ha participado Mar Cambrollé, mujer activista referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y una de las protagonistas del calendario.

González ha considerado “fundamental este tipo de iniciativas que promueven la igualdad de género en los centros docentes y hacen visible y reconocen la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura, el deporte y el desarrollo de la sociedad entre la población joven de Andalucía”. “El desarrollo de todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación, eliminando estereotipos o ideas preconcebidas en función del género, es la mejor herramienta de prevención de la desigualdad y la discriminación por razón de género así como de la violencia machista”, ha destacado.

Las mujeres protagonistas del calendario son Mariana Pineda Muñoz (Granada, 1804-1831), un icono de la lucha por la libertad: María Rosa Gálvez de Cabrera (Málaga, 1768-1806), que ostenta la máxima autoría teatral del neoclasicismo; Ana Orantes Ruiz (Granada, 1937-1997), su testimonio y su terrible asesinato marcaron un antes y un después en el trato y la legislación de la violencia de género en Andalucía y el resto de España; María del Carmen Herrera Gómez (Málaga, 1974), deportista paralímpica en la disciplina de judo; Carmen de Burgos y Seguí (Almería, 1867-1932), maestra, periodista, escritora, traductora y activista por los derechos de la mujer; Adela Muñoz Páez (Jaén, 1958), catedrática de Química en la Universidad de Sevilla y escritora; Carmen Olmedo Checa (Málaga, 1949-2015), primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer; María Zambrano Alarcón (Málaga, 1904-1991), poeta y filósofa; Mar Cambrollé Jurado (Sevilla, 1957), mujer, trans y activista; Rocío Márquez Limón (Huelva, 1985), cantaora, doctora por la Universidad de Sevilla y Premio Meridiana 2018; Victoria Kent Siano (Málaga, 1898-1987) abogada y política republicana y Amalia López Cabrera (Almería, 1838-1899), la primera mujer con un estudio fotográfico en España.

La asesora de programa del IAM ha explicado que “el calendario cuenta con una breve semblanza de cada personaje, enlaces para profundizar en su figura y su obra así como efemérides coeducativas cada mes con el fin de continuar la formación preventiva en valores de igualdad desde el reconocimiento de una genealogía feminista en la historia”. Por su parte, el cuadernillo anexo para el profesorado tiene propuestas de actividades didácticas estructuradas por bloques temáticos, etapa educativa y relacionadas con las mujeres representadas en el calendario. Las actividades propuestas van desde investigaciones, concurso de música contra la violencia machista, debates, análisis de prensa o la realización frases inspiradoras.

Los textos y el contenido didáctico del calendario y el cuaderno son de Ana Magallanes, una pedagoga de dilatada experiencia y experta en educación en igualdad y prevención de la violencia de género. Y el diseño es autoría de Adriana Santos, una ilustradora que ha trabajado en EEUU (Nueva York), Europa (Amsterdam) y otras comunidades de España (Valencia, Madrid…).

El Instituto Andaluz de la Mujer distribuirá 8.000 ejemplares en los centros de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, alrededor de 1.200 en Sevilla, así como en el Centro de Documentación María Zambrano con el objetivo de hacer visibles y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia para añadir al imaginario colectivo el nombre y el apellido de mujeres significativas en sus campos de actuación. Durante mucho tiempo las mujeres, por cuestiones socioculturales, han sido relegadas a un segundo plano e invisibilizadas.

En este punto, González ha avanzado que “las actuaciones de coeducación, que este curso se van a reforzar, arrancan con este calendario pero hay previsto una ambiciosa campaña con el fin de trabajar la igualdad en nuestras niñas y niños desde muy pronto”. Así, en breve, comenzarán en los centros educativos las acciones que están enmarcadas en torno al 25N, con el objetivo de formar en igualdad y prevenir la violencia de género como los talleres de teatro social para adolescentes. “Asimismo, estamos trabajando para ofrecer a los centros de Secundaria una guía didáctica para aprender a hacer un uso igualitario del lenguaje, conscientes de que la violencia empieza por el lenguaje, y éste refleja una realidad a veces muy discriminatoria para las mujeres”, ha señalado.

Además, en esta apuesta coeducativa va a jugar un papel muy importante las actuaciones para la sensibilización del sexismo y la violencia en los videojuegos. En este sentido, el Instituto Andaluz de la Mujer va a poner en marcha talleres de videojuegos, la campaña de las niñas en las TIC y la campaña de cara a la Navidad del juego y el juguete no sexista y no violento. También vamos a poner en marcha el I Congreso Andaluz de Coeducación, se va a desarrollar formación a las AMPA, etc. “Se trata de apuesta firme y decidida por una educación que desarrolle todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, eliminando estereotipos o ideas preconcebidas en función del género como la mejor fórmula para la igualdad y la prevención de la violencia de género”, ha concluido Ana González.