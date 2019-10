Un taxista de Granada agrede con un brutal cabezazo a un joven que se niega a pagarle

Las redes sociales se han hecho eco de una agresión por parte de un taxista a un joven. Los hechos han ocurrido en la calle Manuel de Góngora, en el Zaidín de Granada.

El joven, en tono desafiante, le pregunta «¿Me vas a pegar?», mientras que el taxista le cuestiona «¿Me vas a pagar?» en repetidas ocasiones. En un ambiente de tensión, el taxista finalmente agrede al joven con un fuerte cabezazo en su cara, al tiempo que le comenta «venga, vuela».

Al mismo tiempo, el joven que ha compartido el vídeo explica en el mismo vídeo difundido que el agredido se negó a pagar los 9,15 euros que marcaba el taxímetro tras un trayecto desde la discoteca La Copera, hasta la calle Manuel de Góngora, en Granada.

«No veo normal k el tacimetro cuente 3,20 euros desde que me recogio hasta llegar. Se a ido con un diente roto para su casa ami no me a roto ningun diente y su compañero de taxi de al lado diciendo ole es normal?», explica el texto del vídeo.