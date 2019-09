AxSí anuncia que no enviará publicidad postal en la próximas elecciones

Andalucía Por Sí, el partido andaluz que se presentará a las próximas elecciones generales, ha decidido que no «gastará un solo céntimo en enviar propaganda o publicidad a los ciudadanos». Su Coordinador Nacional, Joaquín Bellido, asegura que su formación no formará parte del «despilfarro económico que se avecina y que solo sirve para el autobombo de quienes han demostrado su incompetencia durante todos estos meses».

No habrá envío postal de #AxSí en las elecciones generales, nos presentamos para dar voz y voto al pueblo andaluz en el Congreso de los diputados, para ser un instrumento útil en la solución de los problemas de la ciudadanía, no para crearlos!!! Apoyanos! pic.twitter.com/wghGnMxXEe — Juaky Bellido (@JuakyB) September 20, 2019

“Los mercados internacionales nos están alertando de que el mundo va a entrar de nuevo en recesión y mientras hay países como Alemania que se preparan para ello, los políticos españoles anuncian nuevas elecciones porque son incapaces de llegar a acuerdos. Hay muchos ciudadanos que aún no han superado la última crisis y esta nueva oleada que se espera puede provocar grandes desigualdades sociales y económicas en la población. En este escenario resulta vergonzoso que los grandes partidos en España vayan a gastar unos 140 millones de euros en publicidad para saciar su ego y nosotros tenemos claro que no formaremos parte ni de ese despilfarro innecesario ni del circo mediático que nos espera próximamente”, indica de forma rotunda Bellido.

Con esta decisión, AxSí limitará su acción política y pide por tanto el apoyo de todos los andaluces que estén cansados de que nuestra tierra no tenga voz. “Necesitamos el apoyo de quienes se sienten andalucistas pero también de todos aquellos a los que les indigna lo que está ocurriendo a nivel nacional. No podemos seguir confiando en partidos que tienen a España secuestrada y no son capaces de alzar la mirada y ver que lo importante no son ellos ni sus millones ni su estructura ni sus resultados, sino que lo importante son los problemas reales de los ciudadanos”, continúa el líder andalucista.

“Me da risa oír en boca de los líderes de las grandes formaciones que están con el pueblo cuando no tienen ni idea de los problemas económicos y las necesidades reales que tienen los ciudadanos. Es indignante que nos encaminen a nuevas elecciones tan solo por intereses partidistas haciendo perder a nuestro país una cifra increíble de dinero público mientras existen necesidades imperiosas que atender. Cualquier jubilado o parado de larga duración que escuche la ingente cantidad de dinero que van a gastar los partidos y el propio Estado en estos próximos comicios y en la jornada electoral es normal que pierda la fe en la política y su frustración les lleve a la abstención… a todos ellos le pedimos nosotros su apoyo, somos honestos y no tenemos nada que ver con quienes han provocado esta situación. Confíen en nosotros porque nuestro único objetivo es mejorar las condiciones de Andalucía”, finaliza Bellido.