Cuatro nuevos casos de listeriosis, uno de ellos en un recién nacido

El total de pacientes en hospitales es de 69. Tres de ellos están en la UCI. Por provincias, Sevilla (53), Huelva (9), Málaga (3) y Granada (1) son las provincias con hospitalizados. La Consejería de Salud y Familias ha informado que el número de pacientes hospitalizados con sospecha de infección o con infección confirmada por Listeria monocytogenes es de 69. De los pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados a día de ayer, 28 son mujeres embarazadas que están recibiendo en tratamiento y tres pacientes en UCI. La distribución por provincias de los pacientes ingresados es la siguiente: Sevilla 53, Huelva 9; Málaga, 3, Cádiz, 3 y Granada 1. En el resto de provincias no hay pacientes ingresados.

En cuanto a los casos nuevos de infección se han producido cuatro, dos abortos comunicados en el día de ayer, un recién nacido con infección y un paciente inmunodeprimido que están recibiendo tratamiento antibiótico, todos en la provincia de Sevilla. En el resto de provincias no se han producido casos nuevos. Por tanto, son 201 los casos confirmados desde el inicio de la alerta, decretada el pasado 15 de agosto.

La distribución por provincias muestra que el brote se concentra en la provincia de Sevilla, con 166 casos confirmados lo que representa el 82,5% del total, seguido de Huelva 17, Cádiz 10, Granada 4 y Málaga 4. En las provincias de Almería, Córdoba y Jaén no ha habido casos confirmados. La frecuentación a los servicios de urgencias se mantuvo ayer en los valores normales para esta época del año.

El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, señala que “los datos de los ocho días confirman que se ha producido la inflexión del brote, pero que el brote no se ha terminado. Lo esperable ahora es que se produzcan casos poco frecuentes que puede durar hasta el mes de octubre incluido, que afectarán principalmente a la población de riesgo: embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y ancianos.

Ante esto, la Consejería ha recordado que las mujeres embarazadas que hayan consumido el alimento contaminado deben consultar a su médico de familia o a su ginecólogo tuvieran o no signos de infección. A los pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y a los ancianos, que hayan consumido el alimento contaminado, deben consultar a su médico de familia, tuvieran o no signos de infección. Asimismo ha pedido reforzar el cumplimiento de las medidas higiénicas en general y relacionadas con los alimentos en particular.