Las trece playas caninas andaluzas para disfrutar con tu mascota

Hacer planes en verano puede ser algo más complicado si tienes mascota. No obstante, no será un impedimento si deseas ir con tu perro a la playa, ya que Andalucía es una de las comunidades con más opciones para disfrutar del agua y la arena con tus perros.

Lo primero que debemos hacer al llevar a nuestro perro a la playa es conocer la legislación. Es importante porque en caso de incumplir la normativa, podemos sufrir una sanción de hasta 3.000 euros.

Existen diversas leyes, desde la más genérica, la Ley de Costas, a la más particular, la ordenanza municipal regulada por la localidad. Por tanto, un consejo a tener en cuenta es llamar a la oficina de información del Ayuntamiento donde se encuentre la playa para consultar si podemos llevar o no a nuestra mascotas y en qué condiciones.

Pero podemos ahorrarnos trabajo con mapas digitales donde pueden verse los espacios habilitados para perros no solo en Andalucía, sino en toda España. La web Red Canina es una opción para ello.

Te dejamos el listado de todas las playas andaluzas donde podrás disfrutar este verano con tu mascota.

Se trata de una playa urbana de la localidad onubense de Isla Cristina. Se localiza junto al espigón de levante, al sur del puerto deportivo, junto al barrio del Cantil e inmediatamente después de la playa del Cantil, separadas por el espigón de levante. Cuenta incluso con ducha para perros.

Se encuentra en el Dique Juan Carlos I y para llegar a ella hay que cruzar el Paraje Natural Marismas del Odiel. Desde esta lengua de arena de 2,5 kilómetros de largo, situada en la parte derecha del espigón, se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de y de largos paseos. Hay alojamientos en la zona que permiten la estancia de animales

Se extiende desde la punta del Boquerón (frente a Chiclana de la Frontera) hasta Cádiz. Esta playa, que hasta hace un par de décadas fue un campo de tiro del ejército español. Es una de las playas más extensas de la provincia de Cádiz, con más de 6 km de longitud y se encuentra dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Se encuentra en Casares, donde hace unos años se ubicaba una de las primeras playas para perros de Málaga (La playa de la Sal). La Playa de la Sal fue cerrada en 2015 por orden de la Junta, pero en 2016 el ayuntamiento obtuvo todos los permisos necesarios para volver a abrir una playa canina en su municipio.

Se trata de una playa semi urbana formada por arena oscura y con una anchura media de unos 25 metros. Se encuentra en la zona más occidental de la Playa de Nueva Andalucía, cerca del Gran Hotel Guadalpín Banús.

Fuengirola mantiene su playa para mascotas para este año 2019. La parte de playa que pertenecía al ayuntamiento de Mijas sí que fue cerrada.

Playa canina Benalcán de Benalmádena

Situada próxima al Hotel Holiday World, esta nueva playa canina es la playa más salvaje de Benalmádena. Cuenta con varias calas de diferentes tamaños separadas de forma natural por rocas, y su suelo es de arena gruesa y oscura. Tiene una longitud de 400 metros y una anchura media de 15 metros.

Playa canina de Arroyo de Totalán

Pese a la prohibición de junio de 2015 por parte de la Junta de Andalucía de habilitar espacios donde esté permitido el baño con mascotas en verano, La Playa de Arroyo Totalán para perros en Málaga sigue abierta. La razón por la que sigue operativa es porque sus aguas no son aptas para el baño (requisito fundamental para ser playa canina en Andalucía, aunque sus aguas son limpias y cristalinas).

Playa canina de Torre del Mar

Cuenta con un tramo de unos 4.000m2 situado en el tramo del Mortero, cercano a la desembocadura del Río Vélez. La playa fue inaugurada el 10 de agosto de 2016, y está formada por fina arena, ideal para disfrutar de tus vacaciones junto a tu mascota.

Playa canina de Torrox

Está formada por cantos rodados y situada en la desembocadura del río Torrox y junto al faro. Según el alcalde de la localidad, su ubicación es perfecta, ya que el espacio se encuentra acotado de forma natural, y tiene fácil acceso.

En Granada

Playa El Cable de Motril

Aunque Granada es una de las provincias andaluzas con menos kilómetros de costa, en Motril se habilitó hace algunos años una playa canina: La Playa El Cable y este verano 2019 volverá a estar disponible.

En Almería

Playa de la Rana de Adra

Es una playa no urbana, que no está catalogada como zona apta para el baño y que cuenta con fácil acceso. Además, la presencia de bañistas no es habitual, ya que es muy poco transitada incluso durante la época estival