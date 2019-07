Un policía andaluz con una prótesis se reincorpora a su nuevo puesto: «No quiero una paga, quiero ganarme mi sueldo»

View this post on Instagram

Quien dijo que los sueños no se cumplen? Quien te diga que no vales, que no eres capaz, que no lo conseguiras…solo dile 🖕 TU eres mejor, TU puedes y TU lo conseguirás GRACIAS a tod@s los que habeis estado, estais y estaréis compartiendo y apoyándome siempre en esta aventura, mi vida, mi sueño… #AYUDAR #POLICIANACIONAL #vocacion #SINLIMITES #8julio #sangreazul #tourmotivacionalpolicial #bluelifebrothers #caminamosjuntos #prohibidorendirse #miprimerdiadelrestodemivida #sueños #sacrificio #constancia 💪👮🇪🇸