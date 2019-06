Maíllo abandona la política por ser «incompatible con la calidad de vida»

Antonio Maíllo ha comparecido esta mañana para explicar los motivos por los que deja la primera línea política.

A pesar de que su adiós se produce tras finalizar este sábado el proceso electoral en los ayuntamientos andaluces, el hasta ahora coordinador regional de IU en Andalucía se va por motivos personales. Ya estuvo apartado temporalmente de la política por culpa de un cáncer de estómago; ahora, Maíllo decide parar de forma definitiva tras sopesarlo desde hace varios meses.

«El nivel de estrés de la política actual es incompatible con la calidad de vida. Se puede luchar contra el sistema, pero no contra la biología. Me voy porque no me la quiero jugar». Palabras que evidencian el desgaste que ha sufrido un dirigente querido por la mayoría de sus colegas, y que ha recibido numerosos mensajes tras conocerse la noticia.

Maillo abandona la primera línea política y lo hace sin haber obtenido ningún beneficio, algo que ha recalcado en su intervención. Volverá a su labor anterior, la de profesor de Latín en un instituto de Aracena, donde se incorporará esta semana. Ismael Sánchez será el encargado de sustituir al dirigente cordobés.