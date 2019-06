Selectividad 2019: Los consejos que te ayudarán a preparar tus exámenes

Llega la temida prueba de selectividad de junio que aprueban cada año más del 90% de los estudiantes que se presentan.

A pesar de que en muchas comunidades españolas ya se encuentran en época de exámenes, la selectividad en Sevilla junto con toda Andalucía se realiza los días 11, 12 y 13 de junio. El primer día estará dedicado a las asignaturas obligatorias mientras que los dos días siguientes serán para la fase específica que ayuda a subir la nota. Como novedad, este año los exámenes comenzarán a las 8:30 de la mañana y no a las 9 como era costumbre.

Tradicionalmente, la selectividad es una prueba a la que teme la mayoría de estudiantes que se presentan cada año a pesar de tener un índice de aprobado cercano al 97%. Además, en el 2018 subió la nota media dos décimas hasta superar el seis y medio con respecto al año anterior.

Incluye descansos durante el estudio

No debes dedicar todo el día a estudia selectividad sin parar. Tienes que hacer descansos de diez minutos como mínimo cada hora y media y descansos para realizar las comidas que te den energía y te permitan seguir estudiando. Tan importante es estudiar como descansar y liberar al cuerpo y a la mente del estrés de estos días.

Compagina estudio y deporte

Es más fácil desconectar en los descansos de estudiar si haces ejercicio físico. Estudios revelan que los alumnos que hacen deporte los días previos a exámenes mientras los estudian sacan mejores notas que los que no lo hacen. Además, es bueno introducir hidratos de carbono en la alimentación aunque sin cambiarla excesivamente antes de selectividad.

Duerme y desayuna bien

Tras tantos días preparando la prueba para el acceso a la Universidad, es importante descansar la noche de antes a los exámenes y no ir cansado desde primera hora de un día que se puede hacer muy largo. Si los nervios te impiden dormir, se recomienda tomar una ducha y beber un vaso de leche que gracias a sus aminoácidos ayudan a conciliar el sueño. Además, el desayuno es la comida más importante del día y te dará la energía que necesitas para un día con tres exámenes.

Prepara todo lo necesario y revisa que lo llevas antes de salir de casa

DNI, hoja de matrícula, calculadora y bolígrafos son cosas indispensables que no puedes dejar en casa. Además, una botella de agua o alguna golosina para los descansos te puede dar ese extra de energía que necesitas.

No tengas en cuenta los comentarios previos al examen

No te dejes llevar por los comentarios de la gente que espera en las puertas de la clase. Si hay algo que no has estudiado no lo vas a aprender cinco minutos antes del examen. Si pasas de los comentarios evitarás ponerte nervioso o que esos nervios se incrementen. Además, durante los descansos hay que crear una especie de pacto de silencio con los compañeros que ayudará a relajarte y no ponerte nervioso de cara al siguiente examen.

Una vez estés en el examen

En primer lugar, es importante leer el examen con detenimiento para saber con seguridad la opción que más interesa coger. Una vez elegida la opción, ayúdate de esquemas para simplificar la información e ir al grano. Además, responde primero las preguntas que sabes con seguridad y deja para le final las que necesites pensar más o las que no recuerdes con seguridad.

No comparar las respuestas

Cuando acabes un examen descansa y tómate un respiro. No intentes averiguar qué nota tienes cuando te esperan más exámenes después, una tarde de repaso de otras asignaturas o simplemente una semana de descanso hasta que se publiquen las notas.

Recuerda

La Selectividad es una serie de exámenes que te dan la oportunidad de acceder a la Universidad pero no se acabará el mundo si no sale todo como esperas. Intenta hacerlo y prepararlo lo mejor que puedas. Aunque te marques una nota como objetivo, no creas que has fracasado si no la consigues. Tendrás más oportunidades a lo largo de tu vida estudiantil.