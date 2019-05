Dimite el coordinador de Vox en Moguer por un videotutorial sobre la burundanga

El coordinador de Vox en Moguer (Huelva), Luis Mántaras, ha dimitido de su cargo después de conocerse un vídeo en el que comentaba cómo extraer la droga conocida como burundanga. Mántaras comienza su vídeo señalando que trae «un tutorial de los suyos».

Este lunes, tras hacerse público el vídeo que incluso apareció en redes sociales durante la jornada de reflexión, el representante de Vox ha emitido un comunicado en el que hace oficial su dimisión.

Frases como «esto que dice que coloca a las tías, que les da no sé que y las vuelve to locas» o «pasan cosas, no sé, la manada no sé cuanto» aparecen en el citado vídeo.

El propio Mántaras ha explicado en su perfil de Facebook: «Es por esto, que para evitar un desgaste gratuito e innecesario, anuncio en este momento mi dimisión como coordinador local. Agradecido siempre a la gente que han confiado en mi para sacar adelante un proyecto ilusionante y que promete crecer y mantenerse en el tiempo».