Vox no negociará los presupuestos hasta que el PP no se disculpe por llamarles «ultraderecha»

Francisco Serrano, presidente del partido en Andalucía, ha avisado del riesgo de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos para negociar los Presupuestos Andaluces.

La contundente derrota del Partido Popular en las elecciones generales del pasado domingo aún siguen provocando daños a la formación. Tras los terribles resultados cosechados, el presidente del PP, Pablo Casado, decidió modificar su hoja de ruta, adoptando un perfil más de centro. En esa estrategia, el líder popular calificó a Vox, al que ofreció ministerios en campaña, de «ultraderecha», algo que no ha sentado nada bien en el partido de Santiago Abascal.

A través de Francisco Serrano, presidente en la Cámara Andaluza, la formación verde ha respondido a lo que califican como una patada a su silla, que a juicio del propio Serrano puede provocar que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos para negociar el presupuesto autonómico.

Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos. No está bien y se corre el riego de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos.

