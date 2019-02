Andalucía reconoce el talento en el 28F

Martínez-Cosentino, Hijo Predilecto 2019, reivindica la inversión como “madre del crecimiento” de la Andalucía del futuro: “Juntos somos imparables”

El empresario Francisco Martínez-Cosentino Justo ha defendido la inversión como la “madre del crecimiento” económico que debe proyectarse en sobre la Andalucía del futuro, basado en la apuesta “por los jóvenes y su formación”, en “completar” las infraestructuras de la comunidad y en “reformar profundamente” el funcionamiento de la administración autonómica.

Martínez-Cosentino (Macael, Almería, 1951) ha recibido junto al que fuera presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios (Huelva, 1936), éste a título póstumo, la distinción como Hijo Predilecto de Andalucía 2019 en el tradicional acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo del 28 de Febrero, Día de la comunidad autónoma.

En su discurso, el presidente del Grupo Cosentino ha agracecido a la Junta de Andalucía una distinción que ha asegurado recibir representando “a todos los empresarios, uno de los principales motores de la sociedad moderna”. “¡Seguid adelante!”, les ha respaldado.

En esa línea, Martínez-Cosentino ha asegurado que no ve “modo más coherente de ser patriota que invertir” en Andalucía. “Tenemos que ganarnos el futuro. Y eso pasa por ser receptores de inversión empresarial”, ha insistido.

“Cosentino, mi proyecto, no ha sido tarea fácil. En el camino, me he arruinado tres veces. Pero nosotros siempre hemos sabido que se puede, que los andaluces le ponemos mucha ilusión y mucho cariño a las cosas, y que cuando nos ponemos a trabajar unidos, juntos, somos imparables”, ha proclamado.

Para Martínez-Cosentino, ese “círculo virtuoso de inversión, crecimiento y empleo” debe tener como base una “apuesta por los jóvenes y su formación” por parte del Gobierno autonómico, una reforma “profunda” del funcionamiento de la administración y el desarrollo completo de las infraestructuras de la región.

El Hijo Predilecto 2019 ha querido, finalmente, mostrar su “compromiso” para contribuir “como empresario y ciudadano” al progreso de una Andalucía “donde los jóvenes están muy preparados, con actitud de luchar y triunfar”. “Andalucía tiene por delante un futuro brillantepor el que merece la pena pelear con altura de miras. Nuestra obligación moral es dejar a nuestra siguiente generación una tierra más fuerte, más competitiva”.

Junto a Martínez-Cosentino, ha recogido el otro título de Hijo Predilecto de Andalucía 2019 Pilar Álvarez Bustos, viuda de García Palacios, a quien tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, han querido felicitar con especial cariño. Junto a ella, los hijos del empresario onubense también han subido al escenario para recordar la figura de su padre, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Otro de ellos, ya en la entrega de las Medallas de Andalucía, lo han protagonizado el pequeño Julen y todos aquellos profesionales que participaron en su rescate en Totalán (Málaga). En especial, la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, reconocida con una de las trece distinciones, recogida por su director técnico, Sergio Tuñón Iglesias. Junto a ellos, han recibido menciones honoríficas los responsables de los distintos colectivos profesionales que formaron parte del dispositivo, caso de Guardia Civil, Emergencias 112, 061 o el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), entre otros. Todos ellos han sido ovacionados durante varios minutos por un Maestranza en pie.

Previamente, la ceremonia de entrega de las distinciones con motivo del 28F había arrancado con la actuación sorpresa de la comparsa ‘Antología de los cleriguillos’, que ha querido homenajear así a Antonio Martín García, el primero de los reconocidos en el acto. Una actuación a la que el propio Martín ha querido sumarse, formando parte de la misma junto a sus amigos y compañeros. “¡Que suene Cádiz!”, les ha pedido, al presentarles, el conductor del evento, el periodista y actor Domi del Postigo.

Junto al autor de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y los especialistas mineros, han recogido sus condecoraciones la empresa hortofrutícola almeriense Biosabor SAT, la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), el director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado, el colectivo de trabajadores del Espacio Natural de Doñana, la actriz Inma Cuesta, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Cáritas Regional de Andalucía y la artista coriana Pastora Soler.

Tras la entrega de las medallas y los discursos del Hijo Predilecto Martínez-Cosentino y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el acto, celebrado en un Maestranza con el aforo completo (cerca de 1.800 personas), ha concluido con la interpretación del Himno de Andalucía por parte de Pastora Soler, y finalmente con la tradicional foto de familia de todos los galardonados en este 2019.