Bosquet pide huir de “tentaciones partidistas” en la Democracia

En el pleno institucional celebrado en el Parlamento con motivo del Día de Andalucía, la presidenta advierte que “si fomentamos la desafección de los ciudadanos en la política y desprestigiamos los mecanismos de control, se pone en peligro la arquitectura que ha costado décadas construir”.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha pedido hoy a los Grupos Parlamentarios que defiendan la democracia para elevar la palabra como solución a los problemas: “no podemos menospreciar su valor por tentaciones partidistas”, ha destacado. También ha advertido que “si fomentamos la desafección de los ciudadanos en la política y desprestigiamos los mecanismos de control, se pone en peligro la arquitectura que ha costado décadas construir”.

En el discurso institucional por el Día de Andalucía, Marta Bosquet ha defendido los valores de “igualdad, solidaridad y libertad” con los que los andaluces reivindicaron hace 39 años la autonomía de Andalucía. “Igualdad para poder desarrollarnos como los que más, sin agravios comparativos con otras regiones de España y libertad para dejar atrás una etapa de dictadura y vivir como ciudadanos con plenos derechos”, ha matizado.

La presidenta del Parlamento de Andalucía también ha tenido palabras para los miles de andaluces que están fuera de la Comunidad, lejos de sus familias y que viven este día “con íntimo orgullo”. “Especialmente a vosotros, en uno de esos días señalados en el corazón, cuando más duro es estar lejos, feliz día. Felicidades en nuestro día”, ha señalado.

Marta Bosquet ha querido reflejar en su discurso dos realidades “en las que aún no está garantizada la igualdad y la autonomía”. Por un lado, ha afirmado que hacer avanzar Andalucía “es también contar con las personas con discapacidad”. “No solo visibilizando, dando respuesta a sus necesidades, apoyando la integración y fomentando la inclusión, sino trabajando de forma activa para hacer realidad los compromisos”. “Tenemos que tomar conciencia de las dificultades de las personas con discapacidad para ponernos en su piel. Porque sus capacidades diferentes no tienen por qué ser obstáculos en nuestra sociedad, sino fortalezas de un mundo diverso”, ha enfatizado.

La segunda realidad, ha subrayado, “es que siguen muriendo mujeres asesinadas por quienes creen que, por el hecho de ser mujer, son personas con menos derechos, sin autonomía, sin libertad”. Marta Bosquet ha sido contundente, “la violencia machista existe. Y tan claro es este hecho como la convicción de que tenemos que estar todos unidos para superar esta lacra. Si no lo afrontamos juntos, no podremos dejar atrás esta terrible realidad. La base para superar de una vez esta infamia es mejorar la prevención, la detección y el apoyo a las víctimas. No hacerlo mientras sigan muriendo mujeres es una irresponsabilidad”, ha dicho, añadiendo que “sobre todo hay que educar en igualdad”. Sobre esta igualdad, ha matizado que “el feminismo ha hecho avanzar a la sociedad, y para seguir avanzando tiene que contar con todos, hombres y mujeres, porque la igualdad es una tarea en la que debemos implicarnos todos”.

Por otro lado, la presidenta del Parlamento andaluza también ha puesto en valor que el pueblo andaluz “salió a reclamar masivamente su autonomía y lo hizo con esta misma aspiración de libertad e igualdad dentro de España”. Por ello, ha destacado, que “el desarrollo de España no se entendería sin las autonomías”.

Además, Marta Bosquet ha defendido que hace 40 años, los andaluces no se pusieron de perfil y defendieron la igualdad frente a la insolidaridad. “Algunos quieren ahora boicotear esta convivencia construida entre todos, con el trabajo y el esfuerzo, entre otros, de millones de andaluces, para tener privilegios o para romper el espacio común de derechos y libertades que nos hemos dado”. Bosquet ha continuado diciendo que “asistimos a una pretensión de separatismo que se nutre de una forma insolidaria de entender nuestra convivencia. Que ha usado en ocasiones la vocación de esfuerzo común, de cooperación y la solidaridad como elementos de resentimiento y división”. Frente a esto, la presidenta del Parlamento de Andalucía ha sido contundente: “Andalucía levantará la voz y seguirá defendiendo lo que es de justicia: que no vamos a permitir privilegios a costa de la igualdad”

Finalmente, Marta Bosquet ha subrayado que “el camino es buscar respuesta a los nuevos retos desde la cooperación, siendo fieles al espíritu andaluz de convivencia y colaboración. Es nuestra herencia y nuestro mandato para seguir avanzando. Porque Andalucía no se puede quedar parada. Los andaluces tenemos mucho que aportar”.