Montoya cambia su versión y acusa a su exnovia de matar a Laura Luelmo

Bernardo Montoya, el autor confeso del asesinato de la profesora Laura Luelmo, ha cambiado su versión de los hechos e inculpa ahora a su exnovia. Se trata de Josefa D. L. V., natural de jerez, quien según Montoya, mató “a martillazos a la joven”. Según los agentes del caso, los hechos tienen poca credibilidad.

Según ha informado Antena 3, Montoya señaló a funcionarios de la prisión de Huelva que que se autoinculpó porque está acostumbrado a la cárcel, todo lo contrario que su expareja. Sin embargo, señala que fue ella quien mató a Laura Luelmo.

“La chica me preguntó por un supermercado cercano y yo le di las indicaciones correctas. Al regresar la chica le pregunté si había encontrado el súper. En ese momento Josefa salió de casa recriminándome por qué estaba hablando con esa chica. Después de discutir con ella me metí en el baño. Al salir me encontré a Josefa y a Laura discutiendo acaloradamente en el salón y en ese momento Josefa le propina un golpe en la cara con un palo de escoba”. Después dice que la maniató y que fue cuando Josefa la mató a martillazos.

El programa ‘Espejo Público’ contactó con la acusada por Montoya y esta ha declarado que irá a declarar ante las fuerzas del orden. Además tildó a su exnovio de “perro y asesino”.