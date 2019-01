Auditoría en 12 empresas públicas y eliminar el 99% del impuesto de sucesiones, primeras medidas del Gobierno andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado que el primer Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) ha encargado al consejero de Hacienda, Alberto García Valera, poner en marcha una auditoría centrada en una docena de agencias públicas empresariales en el plazo de 45 días para determinar si hacen un uso adecuado del dinero público e iniciar el procedimiento para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones “en unos meses” con una bonificación al 99% mientras no sea suprimido por el Gobierno de la Nación en todo el Estado, una medida que supondrá un impacto en las cuentas andaluzas de 40 millones.

Así lo ha avanzado Moreno tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Antequera (Málaga), en una rueda de prensa en la que ha expresado la “firme vocación” del nuevo Ejecutivo de “reducir al máximo” el número de políticos en la administración tras haber completado el nombramiento de los 11 viceconsejeros de los nuevos departamentos, dejando pendiente la designación del portavoz del Gobierno para el próximo Consejo, previsto el martes 5 de febrero.

Moreno ha querido dejar claro que la auditoría, en la que trabajarán la Cámara de Cuentas y la Intervención de la Junta y no supondrá un “gasto extra”, no es “caprichosa” ni busca “bucear en el pasado”, sino que persigue “levantar un nuevo porvenir” en el que no tendrán cabida organismos “duplicados”, que “no tengan sentido” o a los que se destinen “recursos sin retorno para el bienestar de los andaluces”.

Esta primera actuación, que se desarrollará sobre doce agencias públicas empresariales, tendrá un carácter prioritario sobre el resto de acciones recogidas en el Plan de Control Financiero, y el objetivo es que la Intervención ultime un informe provisional en un plazo de 45 días tras la aprobación del citado Plan.

Las agencias objeto de este primer análisis serán la de Cooperación Internacional (Aacid), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta (Aopja), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia Pública de Puertos (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc).

Asimismo, ha acordado encargar a la Cámara de Cuentas elaboración de un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice, especialmente, la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Moreno ha precisado que su bonificación tendrá un impacto en las cuentas de 40 millones de euros. Concretamente, en la modalidad de Sucesiones se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II). En el Grupo I se benefician los descendientes y adoptados menores de 21 años; mientras que en el Grupo II, los descendientes y adoptados de 21 años o más, los cónyuges, los ascendientes y los adoptados, podrán acogerse a la bonificación.