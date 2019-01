Detenido tras patear a su perro en un parque

Un hombre en El Ejido fue grabado mientras maltrataba a su perro. Fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad a las pocas horas.

El perro sigue en la casa del presunto agresor. AnimaNaturalis llevara el caso a los tribunales y ha lanzado una recogida de firmas para pedir que se decomise de forma urgente al animal. La Guardia Civil detuvo a un hombre en la tarde de ayer, día 10 de enero, por maltrato animal y agresión a tres agentes de la Policía Nacional en la zona de Almerimar, El Ejido, de Almería, lugar donde actualmente reside.

Los hechos acontecieron sobre las seis de la tarde, momento en el que tres agentes de la Policía Nacional que no estaban de servicio vieron como un hombre intimidaba a varias personas intentando que su perro, un pastor belga, las agrediera. Tras ver esto, los agentes se acercan al hombre identificándose como agentes de la Policía Nacional para pedirle que detuviera su actitud, tras lo cual se marchó propinándole patadas a su perro y mostrando una actitud totalmente agresiva hacia él. Tras este incidente, grabado en vídeo por ciudadanos que estaban por la zona, los agentes llamaron a la Policía Local y la Guardia Civil y le siguió con precaución hasta su casa puesto que no tenían el material necesario para defenderse ni reducirlo porque no estaban de servicio.

El presunto agresor, al verlos, entró en el portal de su casa y salió con un cuchillo de grandes dimensiones e intentó agredir a los agentes, les amenazó y utilizó al perro como arma de agresión hacia estos. Tras esto huyó y se escondió dentro del edificio. Poco después se presentaron los agentes de la Guardia Civil que descubrieron que el presunto agresor se había subido a la terraza del edificio e iba saltando de balcón en balcón, gritando a los agentes y amenazándoles. Tras media hora de negociación con él intentando tranquilizarle consiguieron que bajara y se entregara, por lo que, finalmente, fue detenido por presunto delito de maltrato animal y agresión y amenazas a tres agentes de la autoridad.

El perro, a día de hoy, sigue en la casa del presunto agresor y aún no se ha conseguido la orden judicial para entrar en la casa y sacarlo de ahí. Desde AnimaNaturalis temer por la integridad y vida del perro y por ello han lanzado una recogida de firmas para pedir su decomiso urgente. Aïda Gascón, directora de la ONG lamenta las deficiencias de la actual ley: “Estos flagrantes casos de maltrato animal deberían conllevar automáticamente la retirada de la custodia del mismo a su propietario y garantizar una adecuada tutela posterior, pero la actual ley no contempla esta medida preventiva.”

Según fuentes policiales, varias personas han sufrido lesiones por mordeduras del animal tras presuntamente usarlo su propietario como arma de agresión hacia ellos y han presentado partes de lesiones en las dependencias de la Guardia Civil de la zona.

AnimaNaturalis quiere llevar el caso a los tribunales

La ONG por la defensa de los animales, AnimaNaturalis, estudia interponer una denuncia por la vía penal y de momento ha lanzado una recogida de firmas para que se decomise de forma urgente al perro.

AnimaNaturalis estudia personarse en el caso como acusación popular para pedir las penas más altas y que se inhabilite al agresor para que nunca más pueda volver a tener animales a su cargo.

Según el artículo 39 de la ley de proteccion animal de Andalucía se estaría incurriendo en una infracción grave con una posible sanción de entre 501 a 2.000€.

Aïda Gascón, directora de la ONG, explica que “es urgente una reforma de la ley de protección animal para endurecer las sanciones a aquellos propietarios de animales que incumplan las normas de tenencia responsable”.