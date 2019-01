Vox renuncia a derogar la ley de violencia de género y pacta con el PP

PP y Vox han llegado a un acuerdo para que los de Santiago Abascal apoyen la investidura de Juanma Moreno. Tras presentar un documento controvertido con 19 exigencias que los populares consideraron un “despropósito”, la contraoferta del PP ha logrado el consenso entre ambas formaciones políticas. El apoyo a la caza, la tauromaquia o la creación de la Consejería de Familia han sido algunas de las medidas aceptadas por el los de Moreno Bonilla.

Después de la comparecencia de Juan Marín para hablar del acuerdo de Gobierno entre PP y Cs, el turno ha sido para Vox. Fue entonces cuando atendió a los medios Ortega Smith, secretario general de Vox, que ha atacado directamente al PSOE, señalando que “se ha acabado por fin el cortijo socialista en Andalucía”. Asimismo, el secretario ha señalado que lo importante no es el cambio de siglas en la presidencia, sino el cambio de la política en la comunidad andaluza. En cuanto a la Ley de Violencia de Género, se ha reafirmado comentando que siguen con su postura de que “la violencia no tiene género”, y que a pesar de que no han conseguido que el PP apoye su propuesta de ley “mucho más amplia”, seguirán luchando.

Por su parte, el próximo presidente de la Junta, Juanma Moreno ha valorado como positivos los acuerdos alcanzados este miércoles 9 de enero. “Una nueva página de la historia en Andalucía” señalaba Moreno en referencia a su próxima presidencia. Asimismo, ha anunciado una reunión para el jueves 10 de enero en el que se conformará la estructura del Gobierno con Ciudadanos, la cual será más reducida y en la que se decidirá quién tomará posesión de la Consejería de Familia que se ha acordado con Vox.

El acuerdo Vox-PP ha incluido modificaciones e incorporaciones al pacto ya existente entre PP y CS, aunque no han sido aceptadas las propuestas de Vox sobre la igualdad LGTBI y la violencia de género. El documento incluye 37 medidas plasmadas de manera ambigua entre las que destacan “la derogación de la totalitaria Ley de Memoria Histórica”, “el apoyo a nuestras tradiciones, a la caza y a la tauromaquia”, “la creación de una Consejería de Familia” o “la colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales”.

El acuerdo firmado al completo puede consultarse aquí: ACUERDO VOX-PP