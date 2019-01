El PP tacha de “auténtico despropósito” las propuestas de Vox

El último comunicado emitido por Vox con 19 propuestas para el apoyo al PP ha causado bastante revuelo.Los populares no han tardado en pronunciarse y han señalado que consideran “inaceptable” el documento de Vox en la reunión para negociar su apoyo a la investidura. Aseguran que no pueden respaldarlas y señalan que Vox está desperdiciando una oportunidad “histórica” para el cambio si no cambian de opinión.

Según fuentes del partido, en base a una “primera valoración” de este documento con 19 propuestas, parece que al partido que preside Santiago Abascal le importa más Vox que los andaluces, y varios de los puntos son “un auténtico despropósito” que el PP “no puede respaldar”.

Aunque la reunión, que ha empezado sobre la cinco menos cuarto de la tarde, continúa, desde el PP ya consideran que con el escrito presentado Vox demuestra que no quiere acuerdo y advierten que si no cambia de postura estará desperdiciando una “oportunidad histórica” para el cambio en Andalucía.

Las propuestas de Vox

Destacan temas como el de la inmigración, la supresión de canales de radiotelevisión o el cambio del día de Andalucía, para que pase del 28 de febrero al 2 de enero, “en conmemoración de la culminación de la Reconquista”.

En cuanto a inmigración, también ha pedido al PP que participe “con la Policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. En el comunicado, el partido de ultraderecha señala que el actual Ejecutivo regional “encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.