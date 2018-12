El profesor de la US Rafael Zafra, nuevo director de Inspección de Educación

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha propuesto hoy a Rafael Zafra Espinosa de los Monteros, nuevo director del Área de Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno en Andalucía, cuyo nombramiento será efectivo en los próximos días.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Zafra es doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla, donde es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla durante casi 30 años.

Este sevillano que asumirá, entre otras, la responsabilidad de la homologación de estudios e información sobre la oferta de becas o ayudas educativas del Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha desempeñado numerosos puestos directivos en la universidad como vicedecano de Relaciones Internacionales y Espacio Europeo de Educación Superior entre el 2004 y el 2006, también de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla desde 2006 hasta 2014, así como secretario del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla de 2015 a 2017.

Ha sido reconocido entre otros, con el premio Rafael Martínez Emperador, del Consejo General del Poder Judicial. Es autor de numerosas publicaciones y artículos científicos, ha participado en diversos proyectos de investigación internacionales con estancias en centros universitarios de la Haya, París o Estados Unidos. Ha sido además miembro de la Comisión de Proyectos Normativos del Claustro de la Universidad de Sevilla, así como presidente de la Junta Electoral General y miembro de la Junta de Facultad de Derecho.

Entre las funciones que asumirá destacan la de coordinación de la información sobre convocatorias de becas, premios, ayudas, subvenciones, etc. del Mi­nisterio de Educación y Formación Profesional; información sobre la oferta educativa, opciones de escolarización, acceso a la universi­dad, etc. de la administración autonómica, así como la tramitación de la homologación y convalidación de estudios universitarios y no universitarios extranjeros a títulos universitarios y grados académicos españoles y viceversa o emisión de certificados de equivalencia de estudios de planes extinguidos y de estudios extranjeros. Igualmente el Área se encarga de la tramitación de expedientes de especialidades sanitarias y solicitudes de expedición o la entrega de títulos universitarios españoles.