La Fiscalía mantiene los seis años de prisión para Griñán y los diez de inhabilitación para Chaves

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes 29 de octubre la acusación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más. Sí ha retirado la acusación contra el ex secretario general de la Consejería de Hacienda, Antonio Estepa Giménez, el cual se enfrentaba a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, fiscales delegados de Anticorrupción, han dado lectura a su escrito de conclusiones definitivas, con algunos cambios que han introducido con respecto al escrito de acusación inicial.

Sobre Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, la Fiscalía considera que tuvo un conocimiento profundo alentender que en su departamento se elaboraban los presupuestos autonómicos. Dichos presupuestos incluían el fondo irregular para pagar subvenciones excepcionales, y validaba las ampliaciones de presupuesto del programa 31L. Por ello, la Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación. Por otro lado, a Chaves le atribuye un delito de prevaricación y se pide una condena de 10 años de inhabilitación.

Sí ha cambiado la acusación de la fiscalía sobre Antonio Estepa Giménez, un cargo intermedio en la Consejería de Hacienda, tras las pruebas practicadas tales como documentos, testigos e informes periciales. Igualmente, la acusación popular ejercida por el PP andaluz también ha retirado los cargos contra este encausado en el escrito de conclusiones.

El motivo por el que la Fiscalía ha modificado dicha acusación contra Estepa Giménez es que considera que no hay indicios para actuar penalmente contra este ex responsable, pero mantiene la carga incriminatoria contra el resto de acusados.

De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de seis años de prisión y treinta de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por de malversación y prevaricación en el caso de los ERE, y diez años de inhabilitación por prevaricación para su antecesor, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías. Entre seis y años años de cárcel solicita para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

La sentencia de este polémico caso de los ERE podrá conocerse durante el mes de noviembre, lo que podría marcar el devenir de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.