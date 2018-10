Juanma Moreno atacó a las “políticas rancias” que empobrecido a Andalucía

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, afirmó hoy en Granada que “en Andalucía hay una ola de cambio que es imparable”. Aseguró que “el sentimiento que vemos en la calle es que los andaluces quieren cambio porque están cansados de 40 años de gobiernos socialistas” y achacó a este ambiente de cambio que el PSOE recurra a “los tics de siempre, que no saben diferenciar la administración de todos y los símbolos de todos los andaluces del PSOE y sus intereses”.

Juanma Moreno participó junto al presidente del PP, Pablo Casado, en la presentación de los número 1 a las elecciones andaluces y afirmó que “queríamos lo mejores y lo hemos logrado”. Destacó la trayectoria política y de gestión demostrada de cada uno ellos y señaló que “venimos con experiencia y no con experimentos, como hacen otros partidos”, en referencia a Ciudadanos.

Así, además de Juanma Moreno, que encabeza la candidatura de Málaga, la lista de Almería estará encabezada por la senadora Maribel Sánchez; la de Cádiz por el Alcalde de Vejer y secretario del Grupo Popular en el Senado, José Ortiz; la de Córdoba por el ex alcalde de la capital cordobesa y ex Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; la de Granada por la portavoz de Educación del PPA, Marifrán Carazo; la de Huelva por la secretaria general del PPA, Loles López; la de Jaén por la vicesecretaria de Política Municipal del PPA, Maribel Lozano; y la de Sevilla por el ex alcalde de la capital y ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Moreno animó a “remar juntos para lograr el anhelo de cambio de los andaluces” y aseguró que “las cosas van muy bien y lo vemos en todos los rincones de Andalucía”. Manifestó que “el socialismos está acabado, no tiene ilusión por esta tierra, no tiene ni una sola nueva idea y desempolva promesas de Chaves y Griñán”.

Se refirió a los “ataques furibundos al PP cuando ven que las cosas no les salen bien, ven que el PP va hacia arriba porque genera ilusión y expectativas”.

Aseguró que “hacen lo clásico, lo de siempre, que es envolverse en la bandera andaluza y decir esta tierra es mía y vosotros sois míos”. “Susana Díaz –dijo- habla de sus hospitales, sus centros de salud, sus abuelitos, y no son suyos. Pero sí hay una cosa suya, que es su corrupción, y de esa no habla, aunque es entera y completa del PSOE y de Susana Díaz”.

Recordó que “en democracia la obligación de la oposición es fiscalizar y hacer oposición al gobierno, ser el dique de contención a la soberbia, la prepotencia y la impunidad que quiere tener el socialismo en Andalucía”. Denunció “el mismo cuento de siempre de que se ataca a Andalucía cuando se ataca a las políticas rancias que han empobrecido Andalucía durante 40 años” y reivindicó que “nosotros somos dique de contención y alternativa a este gobierno socialista”.

Insistió en que “el cambio en Andalucía es imparable” y advirtió de ‘encuestas fake que van a aparecer patrocinadas por el todopoderoso aparato socialista”. Por eso, apeló a fiarse más de los andaluces “que nos dicen en la calle que ya está bien de 40 años, que ya está bien de tanta prepotencia y tanta mala gestión”.

Moreno manifestó que “nos jugamos seguir con 40 años de políticas socialista y que las cosas sigan funcionando mal como hasta ahora o un nuevo gobierno que tiene equipo, ideas y proyecto”. Abogó por “un nuevo gobierno que abra las puertas de par en par para que corra el aire viciado de San Telmo”.

También señaló que “los andaluces tienen derecho a saber dónde va a ir su voto y solo hay una formación política que garantiza el cambio y va a poner fin a 40 años de socialismo”. Advirtió que “a veces, por debajo de la urna, el voto que quiere un cambio va a sostener 40 años de políticas socialistas, como pasó con Ciudadanos, que vino prometiendo el cambio y han sido el sostén del socialismo”.