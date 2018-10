La APS insiste en que se incluya la categoría laboral de periodista en los puestos de trabajo de la Junta

En el Pacto Andaluz por la Cultura firmado por el gobierno de Griñán y la APS ya se incluyó esta petición que a día de hoy sigue sin ser una realidad, por ello la APS solicita a los partidos que se presentan a las elecciones que se comprometan por escrito a incluir esta categoría.

Una vez convocadas elecciones andaluzas para el próximo 2 de diciembre, la Asociación de la Prensa de Sevilla reclama a todos los partidos políticos el compromiso expreso de incluir la categoría laboral de periodista o de técnico en comunicación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía.

“Después de más de 36 años de gobierno autonómico, es inaceptable que la administración andaluza no contemple aún a los profesionales del periodismo como integrantes de su estructura de personal del sector público” señala la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS). Los cientos de periodistas que pertenecen, o han pertenecido, a la Junta de Andalucía, solo tienen, o han tenido, contratos eventuales y, en la mayoría de los casos, con denominaciones de categorías laborales ajenas a la suya y a la función que desempeñan.

La RPT de la Junta, al no incluir esta categoría, impide que los licenciados o graduados en Periodismo o en Comunicación Audiovisual puedan participar en un concurso público y optar a una plaza de funcionario de periodista o técnico en comunicación, al igual que sucede con el resto de profesiones y en las demás comunidades autónomas. Los periodistas, excepto aquellos que son designados de manera directa por ser cargos de confianza y con responsabilidad política y de gestión, desarrollan su trabajo profesional al margen de la ideología del partido o partidos que puedan gobernar la Junta de Andalucía, como cualquier otro funcionario. “Su trabajo -comenta en un comunicado la APS- que no puede ser entendido de otra manera, no puede estar supeditado a cambios de gobiernos, de consejeros o de directores generales. Esta dependencia solo genera falta de credibilidad, precariedad e incertidumbre”.

La APS lamenta y denuncia que el Gobierno andaluz haya incumplido lo firmado en el Pacto Andaluz por la Cultura. En abril de 2013, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al frente de un ejecutivo formado por PSOE e Izquierda Unida, asumió en ese Pacto, suscrito también por la APS, la incorporación de la categoría laboral de periodista a la RPT del sector público autonómico. Después de cinco años y medio todo sigue igual.

Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Sevilla pide a todos los partidos que concurran a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que se comprometan, por escrito, a que, desde el Gobierno o desde el Parlamento, modifiquen la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía para incluir la categoría laboral de periodista o de técnico en comunicación. También les demanda el compromiso de convocar un concurso público para normalizar y regularizar la situación de los profesionales del periodismo que actualmente desempeñan su trabajo en la administración autonómica y para la convocatoria de las plazas estructurales que sean necesarias.