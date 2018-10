Denuncian la saturación en la atención de las emergencias

El Sindicato alerta de que la saturación viene derivada de la implantación de los nuevos protocolos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla y el Comité de Empresa de EPES-061 alertan de que “con la imposición por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de los nuevos protocolos del PAUE (Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias), los y las profesionales de este servicio sanitario no pueden garantizar la adecuada atención en tiempo y forma de las emergencias: infartos, ictus, accidentes de tráfico, paradas cardiorrespiratorias o catástrofes que puedan surgir.

El Comité de Empresa avisa de “la más que probable saturación tanto de los equipos móviles de los SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) como de los propios del 061, como ya está ocurriendo y que en los próximos meses, periodo de alta frecuentación, ocurrirá de forma continua”.

Todo ello mientras que el número de demandas recibidas en el CCUE (Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias) ha aumentado considerablemente, en Andalucía en general y en Sevilla en particular, el número de equipos móviles, tanto del 061 como del SAS, no solo no ha crecido, sino que incluso ha disminuido; por lo que se reclama un incremento adecuado de estos dispositivos asistenciales.

El próximo martes, 16 de octubre, se celebrará una reunión entre representantes sindicales en EPES y la Consejería de Salud en la que se les trasladará esta problemática y se les instará a que realice las actuaciones oportunas