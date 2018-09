Muere desangrado tras esperar más de una hora una ambulancia del 061 en Jaén

Un hombre ha muerto desangrado en su domicilio en Jaén capital después de esperar una ambulancia durante una hora. Según cuenta este jueves el diario Ideal, el 20 de agosto a las 13:25 horas, su mujer llamó al 061 para pedir asistencia hospitalaria para el hombre, que no paraba de sangrar por una rotura de variz. Amelia relata al periódico andaluz que su marido ya había sufrido roturas de varices con anterioridad, pero en esos casos había podido parar la hemorragia ella misma: “Yo había visto sangre otras veces, pero era mucha y me puse muy nerviosa”.

“No se negaron a mandarme una ambulancia, pero me dijeron que no había efectivos disponibles”, prosigue. De acuerdo con el relato, llamó tres o cuatro veces a los servicios de emergencia, pero siempre obtuvo la misma respuesta.

Una hora después de esa primera llamada, el marido de Amelia quedaba inconsciente por la pérdida de sangre. Al no poder reanimarlo, su mujer hizo la última llamada: “Les llamé muy nerviosa y les pedí que, por favor, aunque fuera un particular, como fuera, pero que me mandaran a alguien a mi casa. Entonces me mandaron una ambulancia, pero venía solo con un conductor, sin equipo médico”.

Según el diario, al ver la gravedad de la situación, el propio conductor llamó al servicio de emergencias para pedir refuerzos. “Entonces sí fue todo rápido”, cuenta Amelia. El hombre fue trasladado e ingresado en la UCI del hospital, a 50 metros de su vivienda, pero falleció a las horas.

El Servicio Andaluz de la Salud de la Junta de Andalucía todavía no ha ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido en el servicio de emergencias del 061 y ha aseguraro que están “recabando toda la información del caso para analizar los tiempos y recursos activados”.

La asociación Defensor del Paciente, a instancia de la familia, haya solicitado una investigación a la fiscalía superior de Andalucía. El objetivo es determinar si hubo negligencia en la protección de la víctima, habida cuenta de que no había una ambulancia disponible para un caso de extrema gravedad.