Al menos cuatro heridos al chocar un tren con un camión en un paso a nivel

Al menos cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este martes tras arrollar un tren, que cubre Sevilla-Málaga, un camión que estaba en un paso a nivel entre Bobadilla y Fuente de Piedra, en Málaga, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y desde Adif.

Así, entre los heridos están las dos personas que viajaban en el camión que están más graves. También han resultado heridas leves otras dos personas pasajeras del tren, y, además, una mujer embarazada se ha golpeado, según han precisado desde el 112.

Los hechos han tenido lugar sobre las 15.00 horas. Según ha informado Adif la circulación entre Bobadilla y Fuente de Piedra se encuentra interrumpida por interceptación de la vía en el paso a nivel y se continúan con los trabajos.

2 seriously injured men have been taken in charge, one airlifted. The train driver honked for a long time before hitting a lorry which was crossing the railway

