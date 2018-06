Podemos exige a Diputación más bomberos para el Aljarafe

El portavoz de Participa en Diputación, Julián Moreno, presentará en el próximo Pleno de la Corporación

Provincial una moción sobre el servicio de extinción de incendios del Aljarafe donde se propone duplicar

el presupuesto para aumentar la plantilla y renovar equipamiento. Asimismo, el diputado provincial

plantea la incoporación del servicio al Consorcio Provincial de Bomberos.

Moreno que ha tachado la situación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

dependiente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe de “muy precaria en

presupuesto, personal y recursos materiales” entiende que “sólo la incoporación al Consorcio sin

aumentar presupuesto y personal no va a resolver el problema”.

“Como se ha demostrado en los siniestros de los últimos días el actual servicio no puede garantizar la

doble salida, lo que sin duda es un riesgo demasiado alto cuando se trata de vidas humanas. Algo que

los propios profesionales han denunciado en infinidad de ocasiones y si no se pone dinero y más

bomberos la simple incorporación al Consorcio no resolvería el problema” insiste Moreno.

La situación se torna muy peligrosa cuando este servicio tiene que atender siniestros e incidencias lejos

de su ámbito territorial. Una incidencia en Real de la Jara, por ejemplo, supone como mínimo una hora

de ida de un equipo. Si le añadimos el recorrido de vuelta y el tiempo transcurrido durante la atención

del siniestro, como mínimo ese equipo de intervención se encuentra fuera de la comarca tres horas. Si

el equipo existente en el otro parque de bomberos de la comarca del Aljarafe está atendiendo otra

incidencia en ese transcurso de tiempo, no se podría atender ninguna incidencia nueva que se

produjera y la comarca estaría literalmente sin servicio.

La situación de los medios materiales deja mucho que desear. En el parque de Mairena del Aljarafe de

siete vehículos sólo tres poseen un grado aceptable de operatividad. Si una persona queda atrapada en

un vehículo como consecuencia de un accidente no existe equipo de excarcelación para salvarla.

Tampoco existe un vehículo de altura operativo para salvamentos en bloques de pisos donde fuera

necesario utilizar este material. En el parque de Santiponce el aljibe está roto y sus grietas afectan a la cimentación de todo el parque. Como consecuencia de esto, llevan dos años cogiendo el agua de la

calle.

La planificación del servicio es ineficaz también. Se cierra el parque de Coria del Río y con el personal

que ya existía en el parque de Mairena del Aljarafe se cubre el nuevo parque de Santiponce, sin ampliar

el número de recursos presupuestarios ni humanos, lo que implica una mayor carga de trabajo. Así, por

ejemplo, en agosto se llegan a producir hasta 300 salidas por parte de un número muy reducido de

profesionales.

En Sevilla capital, por ejemplo, con cerca de 700.000 habitantes, el presupuesto del servicio de

extinción de incendios ronda los 25 millones de euros. El servicio de extinción de incendios de la

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, que da servicio a una comarca de más de 350.000

habitantes (la mitad de la población que la capital), es de tres millones. “Es decir, si se tomara a Sevilla capital como referente, el servicio debería contar en el Aljarafe con cuatro veces más presupuesto de lo que cuenta en la actualidad” plantea el portavoz de Participa.

“Teniendo en cuenta que en la comarca del Aljarafe se producen unas 2.000 salidas anuales, un tercio

de las salidas de toda la provincia, la carencia de medios humanos y materiales, así como la falta de

presupuesto, es una obligación que se den soluciones de inmediato antes de que ocurra una desgracia

de consecuencias irreparables” ha demandado Moreno.

Es por ello que, Moreno, propone la incorporación del servicio al Consorcio Provincial de Bomberos, el

aumento urgente del personal y duplicar la aportación de la Diputación de Sevilla al presupuesto de este

servicio.