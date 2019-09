Satse denuncia el «calor sofocante» en el centro Clara Campoamor de Mairena del Aljarafe

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla ha denunciado las «nefastas condiciones en las que se encuentra el centro de salud Clara Campoamor de Mairena del Aljarafe». Según el sindicato, el sistema de aire acondicionados no funciona correctamente y sus profesionales tienen «que trabajar con un calor sofocante por unas condiciones ambientales inadecuadas e insoportables».

Satse ha remitido un escrito denunciando esta situación ante la Dirección de este centro y al Comité de Seguridad y Salud del Distrito Sanitario. Y es que, continúa explicando el Sindicato, «se ha comprobado tras varias mediciones de temperaturas y comprobaciones de las condiciones ambientales en dicho centro que, las temperaturas alcanzadas están muy alejada de los parámetros óptimos, por encima de los 30ºC».

Según apuntan desde el sindicato, se han generado por esta causa, «episodios de mareos e hipotensión entre los propios profesionales y usuarios». Situación, afirma Satse, que además no es puntual, ya que el sistema de climatización no ha funcionado nunca correctamente pues desde que dicho centro se pusiera en funcionamiento en el año 2014.

De esta manera, asegura Satse, «no se están cometiendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud en este centro de salud, ya que no se cumple lo que el Real Decreto 486/1997 establece en su artículo 7, y es que La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido”.

Finalmente, han asegurado que si esta situación no se resuelve en un breve plazo de tiempo, se interpondrá la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo.