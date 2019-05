Mairena del Aljarafe ofrecerá ayudas de hasta 90 euros para material escolar

Las ayudas para material escolar que cada año facilita el Ayuntamiento de Mairena a sus vecinos y que se enmarcan dentro de la iniciativa municipal para combatir la desigualdad y en pro de la igualdad social, cuenta con importantes mejoras para el próximo curso escolar 2019/2020.

Quizás la más significativa sea la subida del umbral para acceder a las ayudas (sube 50 euros) para que englobe al mayor número de familias maireneras posible. Además, se prestará especial atención a la cobertura tanto de familias monoparentales como de familias con algún miembro con discapacidad añadiendo un familiar más en el cálculo de los ingresos per cápita.

Estas ‘becas’ municipales serán de hasta 60 euros por estudiante para primer ciclo de Infantil, Primaria, ESO y FP Básica y de hasta 90 euros para quienes cursen segundo ciclo de infantil.

El material que se puede adquirir con las ayudas se divide en material no fungible (aquellos que no se gastan aunque pueden sufrir deterioro, tales como reglas, compás, estuche, etc), material fungible (aquellos que sufren desgaste o deterioro por el uso y se consumen -gomas, lápices, cuadernos, plastilina, pinceles, acuarelas etc-) y fichas escolares no reutilizables (empleadas en educación Infantil 1º y 2º ciclo). La adquisición de este material

habrá de hacerse en las librerías y papelerías locales adheridas al programa.

Los requisitos para optar a estas ayudas son: estar empadronado en Mairena (los menores, el padre, la madre y/o tutor legal que ostente la custodia) y cursar educación infantil, primaria, secundaria o formación profesional básica. Por otro lado, para adjudicar las ayudas se tendrá en cuenta la Renta Per Cápita de la unidad familiar, que no podrá superar los 300 euros mensuales una vez descontado el 50% del préstamo hipotecario mensual o alquiler (el año pasado eran 250 euros).

El impreso de solicitud puede recogerse y entregarse en el Ayuntamiento, en la Oficina de Atención Ciudadana y en el Centro Sociocultural Los Alcores. El plazo de presentación finalizará el 11 de junio, transcurrido el cual se

expondrá al público en el Tablón de Edictos Electrónico, en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del área de Bienestar Social.