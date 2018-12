Un vecino de San Juan recibe un ‘sueldazo’ de 240.000 euros durante 10 años

El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dado este domingo uno de los Sueldazos que ofrece, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros en premios, a un vecino o vecina de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, donde Miguel Ángel Vázquez Escobar, afiliado a la ONCE, que cumple 25 años como agente vendedor, vendió el cupón agraciado con este premio desde su quiosco en El Corte Inglés del municipio.

Vázquez se mostraba incrédulo. “Creía que era una broma”, afirmó nervioso. “Mucha gente tiene mi número y pensé que no era verdad”, agregó. “En un centro comercial es difícil saber a quién le has vendido el cupón porque, por allí pasa gente de muchos pueblos”, sostuvo. “Voy a poner un cartel enorme en el quiosco para que se sepa que he dado un premio”, celebró. Miguel Ángel Vázquez contó que “cuando todavía existían las pesetas” entregó “un premio de 500.000” en el Cuponazo.

El sorteo del 8 de diciembre estaba dedicado al XV Encuentro Nacional de Hermandades de la Santa Cena, que se celebra en Murcia. Además, repartió premios en Barcelona, Ciudad Real y Valencia.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.